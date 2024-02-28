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ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М - 28.02.2024, ПРАЙМ
ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
Военно-воздушные силы Германии привели в боевую готовность свои истребители сил быстрого реагирования в связи с обнаружением российского военного самолета... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T09:06+0300
2024-02-28T09:06+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Германии привели в боевую готовность свои истребители сил быстрого реагирования в связи с обнаружением российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки, следует из сообщения ВВС ФРГ, опубликованного в социальной сети Х."Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (на севере ФРГ - ред.). Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", - сказано в сообщении.Также отмечается, что операция была завершена без проишествий сразу после установления визуального контакта с российским самолетом.Ранее в январе немецкие ВВС сообщали, что сопровождали российский Ил-20М в международном воздушном пространстве в районе балтийского острова Рюген.
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германия, ввс, россия, хельсинки
ГЕРМАНИЯ, ВВС, РОССИЯ, Хельсинки
ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ заявили, что подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М у Хельсинки
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Германии привели в боевую готовность свои истребители сил быстрого реагирования в связи с обнаружением российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки, следует из сообщения ВВС ФРГ, опубликованного в социальной сети Х.
"Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (на севере ФРГ - ред.). Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", - сказано в сообщении.
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Также отмечается, что операция была завершена без проишествий сразу после установления визуального контакта с российским самолетом.
Ранее в январе немецкие ВВС сообщали, что сопровождали российский Ил-20М в международном воздушном пространстве в районе балтийского острова Рюген.