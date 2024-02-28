https://1prime.ru/20240228/germany-844614373.html

ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М

ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М - 28.02.2024, ПРАЙМ

ВВС Германии подняли по тревоге истребители из-за российского Ил-20М

Военно-воздушные силы Германии привели в боевую готовность свои истребители сил быстрого реагирования в связи с обнаружением российского военного самолета... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T09:06+0300

2024-02-28T09:06+0300

2024-02-28T09:10+0300

германия

ввс

россия

хельсинки

https://1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Германии привели в боевую готовность свои истребители сил быстрого реагирования в связи с обнаружением российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки, следует из сообщения ВВС ФРГ, опубликованного в социальной сети Х."Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (на севере ФРГ - ред.). Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", - сказано в сообщении.Также отмечается, что операция была завершена без проишествий сразу после установления визуального контакта с российским самолетом.Ранее в январе немецкие ВВС сообщали, что сопровождали российский Ил-20М в международном воздушном пространстве в районе балтийского острова Рюген.

https://1prime.ru/20240207/843006500.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ввс, россия, хельсинки