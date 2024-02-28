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Шольц не может говорить о планах отдельных стран, заявили в кабмине ФРГ
Шольц не может говорить о планах отдельных стран, заявили в кабмине ФРГ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Шольц не может говорить о планах отдельных стран, заявили в кабмине ФРГ
Заявляя об отсутствии планов отправить войска на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц имел в виду вооруженные Германии и силы НАТО, заявил пресс-секретарь кабмина... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:54+0300
2024-02-28T16:54+0300
2024-02-28T16:54+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявляя об отсутствии планов отправить войска на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц имел в виду вооруженные Германии и силы НАТО, заявил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.Хебештрайт отметил, что не несет ответственность за планы отдельных стран. "Канцлер Германии может говорить о немецких военнослужащих, канцлер может говорить о том, что совместно решается в рамках НАТО и Европейского союза. То, что делают отдельные страны, находится вне его сферы влияния", - отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
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нато, германия, украина, войска
НАТО, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, войска
Шольц не может говорить о планах отдельных стран, заявили в кабмине ФРГ
Кабмин ФРГ: Шольц не может говорить о планах отдельных стран отправить войска на Украину
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявляя об отсутствии планов отправить войска на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц имел в виду вооруженные Германии и силы НАТО, заявил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт отметил, что не несет ответственность за планы отдельных стран. "Канцлер Германии может говорить о немецких военнослужащих, канцлер может говорить о том, что совместно решается в рамках НАТО и Европейского союза. То, что делают отдельные страны, находится вне его сферы влияния", - отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.
НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.