https://1prime.ru/20240228/germany-845656759.html

Шольц не может говорить о планах отдельных стран, заявили в кабмине ФРГ

Шольц не может говорить о планах отдельных стран, заявили в кабмине ФРГ - 28.02.2024, ПРАЙМ

Шольц не может говорить о планах отдельных стран, заявили в кабмине ФРГ

Заявляя об отсутствии планов отправить войска на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц имел в виду вооруженные Германии и силы НАТО, заявил пресс-секретарь кабмина... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T16:54+0300

2024-02-28T16:54+0300

2024-02-28T16:54+0300

нато

германия

украина

войска

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявляя об отсутствии планов отправить войска на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц имел в виду вооруженные Германии и силы НАТО, заявил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.Хебештрайт отметил, что не несет ответственность за планы отдельных стран. "Канцлер Германии может говорить о немецких военнослужащих, канцлер может говорить о том, что совместно решается в рамках НАТО и Европейского союза. То, что делают отдельные страны, находится вне его сферы влияния", - отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.

https://1prime.ru/20240228/nato-845571273.html

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нато, германия, украина, войска