Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - 28.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240228/mid-845688269.html
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - 28.02.2024, ПРАЙМ
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетных направлений, заявили агентству РИА Новости в МИД России по случаю обращения депутатов... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:52+0300
2024-02-28T18:22+0300
приднестровье
россия
новости
https://1prime.ru/img/84286/70/842867026_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_39bd03b071f08f01831c6f2b83276b7c.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетных направлений, заявили агентству РИА Новости в МИД России по случаю обращения депутатов Приднестровья.Ранее Приднестровье обратилось к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева, следует из резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.Во внешнеполитическом ведомстве страны также отметили, что российские ведомства внимательно относятся к поступающим просьбам. "Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", - сообщили в ведомстве.В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".
https://1prime.ru/20240228/845455035.html
приднестровье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84286/70/842867026_531:0:3258:2045_1920x0_80_0_0_7e7d58e19111b7ba9b2a6a26f153683b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приднестровье, россия, новости
ПРИДНЕСТРОВЬЕ, РОССИЯ, Новости
17:52 28.02.2024 (обновлено: 18:22 28.02.2024)
 
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

МИД: интересы жителей Приднестровья приоритетны, просьбы рассматриваются ведомствами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетных направлений, заявили агентству РИА Новости в МИД России по случаю обращения депутатов Приднестровья.
Ранее Приднестровье обратилось к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева, следует из резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
Во внешнеполитическом ведомстве страны также отметили, что российские ведомства внимательно относятся к поступающим просьбам.
"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", - сообщили в ведомстве.
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии
15:39
В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".
 
ПРИДНЕСТРОВЬЕРОССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала