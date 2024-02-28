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Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - 28.02.2024, ПРАЙМ
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетных направлений, заявили агентству РИА Новости в МИД России по случаю обращения депутатов... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:52+0300
2024-02-28T17:52+0300
2024-02-28T18:22+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетных направлений, заявили агентству РИА Новости в МИД России по случаю обращения депутатов Приднестровья.Ранее Приднестровье обратилось к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева, следует из резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.Во внешнеполитическом ведомстве страны также отметили, что российские ведомства внимательно относятся к поступающим просьбам. "Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", - сообщили в ведомстве.В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".
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приднестровье, россия, новости
ПРИДНЕСТРОВЬЕ, РОССИЯ, Новости
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
МИД: интересы жителей Приднестровья приоритетны, просьбы рассматриваются ведомствами
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетных направлений, заявили агентству РИА Новости в МИД России по случаю обращения депутатов Приднестровья.
Ранее Приднестровье обратилось к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева, следует из резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
Во внешнеполитическом ведомстве страны также отметили, что российские ведомства внимательно относятся к поступающим просьбам.
"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", - сообщили в ведомстве.
Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии
В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".