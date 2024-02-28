https://1prime.ru/20240228/mid-845688269.html

Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи - 28.02.2024, ПРАЙМ

Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетных направлений, заявили агентству РИА Новости в МИД России по случаю обращения депутатов... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T17:52+0300

2024-02-28T17:52+0300

2024-02-28T18:22+0300

приднестровье

россия

новости

https://1prime.ru/img/84286/70/842867026_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_39bd03b071f08f01831c6f2b83276b7c.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетных направлений, заявили агентству РИА Новости в МИД России по случаю обращения депутатов Приднестровья.Ранее Приднестровье обратилось к Москве за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Кишинева, следует из резолюции, принятой 28 февраля съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.Во внешнеполитическом ведомстве страны также отметили, что российские ведомства внимательно относятся к поступающим просьбам. "Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", - сообщили в ведомстве.В 2006 году в Приднестровье прошел референдум о присоединении к России, на котором 96,62 процента жителей проголосовали "за".

https://1prime.ru/20240228/845455035.html

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приднестровье, россия, новости