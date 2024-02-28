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"Сокрушает страну". Маск забил тревогу из-за наплыва мигрантов в США
"Сокрушает страну". Маск забил тревогу из-за наплыва мигрантов в США - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Сокрушает страну". Маск забил тревогу из-за наплыва мигрантов в США
Неконтролируемая волна нелегальных мигрантов на территорию Соединенных Штатов спровоцирует коллапс всех систем жизнеобеспечения в стране. Такое мнение выразил... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:14+0300
2024-02-28T10:14+0300
2024-02-28T10:24+0300
сша
илон маск
миграция
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Неконтролируемая волна нелегальных мигрантов на территорию Соединенных Штатов спровоцирует коллапс всех систем жизнеобеспечения в стране. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х."Америка составляет всего 4% населения Земли. Если хоть 1% всего населения Земли сюда переедет, это приведет к коллапсу всех систем жизнеобеспечения. Я бью тревогу, потому что поток нелегалов сокрушает страну!" - написал предприниматель.Ко всему прочему, Маск раскритиковал администрацию Джо Байдена за "активное содействие нелегальной миграции" и обвинил ее в нежелании охранять государственные границы. Он также отмечал, что США в свете проблем с миграцией стали убежищем для самых опасных преступников со всего мира.Ранее СМИ сообщали, что на протяжении всех трех лет президентства Джо Байдена поток нелегальных мигрантов не только сохранился, но и продолжает увеличиваться.Так, в декабре 2023 года было зафиксировано 302 тысячи случаев нелегального пересечения американской границы.
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сша, илон маск, миграция
"Сокрушает страну". Маск забил тревогу из-за наплыва мигрантов в США
Маск заявил, что наплыв мигрантов в США приведет к коллапсу жизненно важных услуг
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Неконтролируемая волна нелегальных мигрантов на территорию Соединенных Штатов спровоцирует коллапс всех систем жизнеобеспечения в стране. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х.
"Америка составляет всего 4% населения Земли. Если хоть 1% всего населения Земли сюда переедет, это приведет к коллапсу всех систем жизнеобеспечения. Я бью тревогу, потому что поток нелегалов сокрушает страну!" - написал предприниматель.
В США обвинили Маска в нарушении обязательств перед страной
Ко всему прочему, Маск раскритиковал администрацию Джо Байдена за "активное содействие нелегальной миграции" и обвинил ее в нежелании охранять государственные границы. Он также отмечал, что США в свете проблем с миграцией стали убежищем для самых опасных преступников со всего мира.
Ранее СМИ сообщали, что на протяжении всех трех лет президентства Джо Байдена поток нелегальных мигрантов не только сохранился, но и продолжает увеличиваться.
Так, в декабре 2023 года было зафиксировано 302 тысячи случаев нелегального пересечения американской границы.