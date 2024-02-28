https://1prime.ru/20240228/nato-844621013.html

Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности начались в Польше

Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности начались в Польше - 28.02.2024, ПРАЙМ

Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности начались в Польше

Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF - ред.) проходят на северо-западе Польши, об этом заявило... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T10:36+0300

2024-02-28T10:36+0300

2024-02-28T10:36+0300

нато

учения

польша

https://1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

ВАРШАВА, 28 фев - ПРАЙМ. Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF - ред.) проходят на северо-западе Польши, об этом заявило Генеральное командование родов войск польской армии."Контингент - силы реагирования повышенной готовности, а их переброска в Польшу представляет собой ключевой элемент учений Brilliant Jump 2024", - говорится в сообщении.Отмечается, что учения являются частью крупнейших учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых задействованы 90 тысяч солдат.Ко всему прочему, уже на этой неделе в рамках новых учений Dragon 2024 планируется переброска такнков Leopard, отметили в командовании.Ранее в генштабе ВС Польши сообщали, что в учениях НАТО Dragon-2024, которые пройдут на территории Польши, примут участие порядка 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники.По словам военных, Dragon-2024 представляет собой "проверку способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".

https://1prime.ru/20240226/844523227.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, учения, польша