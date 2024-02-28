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Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности начались в Польше - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности начались в Польше
Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности начались в Польше - 28.02.2024, ПРАЙМ
Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности начались в Польше
Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF - ред.) проходят на северо-западе Польши, об этом заявило... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T10:36+0300
2024-02-28T10:36+0300
нато
учения
польша
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ВАРШАВА, 28 фев - ПРАЙМ. Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF - ред.) проходят на северо-западе Польши, об этом заявило Генеральное командование родов войск польской армии."Контингент - силы реагирования повышенной готовности, а их переброска в Польшу представляет собой ключевой элемент учений Brilliant Jump 2024", - говорится в сообщении.Отмечается, что учения являются частью крупнейших учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых задействованы 90 тысяч солдат.Ко всему прочему, уже на этой неделе в рамках новых учений Dragon 2024 планируется переброска такнков Leopard, отметили в командовании.Ранее в генштабе ВС Польши сообщали, что в учениях НАТО Dragon-2024, которые пройдут на территории Польши, примут участие порядка 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники.По словам военных, Dragon-2024 представляет собой "проверку способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".
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нато, учения, польша
НАТО, учения, ПОЛЬША
10:36 28.02.2024
 
Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности начались в Польше

Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности проходят на северо-западе Польши

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : NATO
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ВАРШАВА, 28 фев - ПРАЙМ. Учения сил реагирования НАТО повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF - ред.) проходят на северо-западе Польши, об этом заявило Генеральное командование родов войск польской армии.
"Контингент - силы реагирования повышенной готовности, а их переброска в Польшу представляет собой ключевой элемент учений Brilliant Jump 2024", - говорится в сообщении.
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26 февраля, 17:18
Отмечается, что учения являются частью крупнейших учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых задействованы 90 тысяч солдат.
Ко всему прочему, уже на этой неделе в рамках новых учений Dragon 2024 планируется переброска такнков Leopard, отметили в командовании.
Ранее в генштабе ВС Польши сообщали, что в учениях НАТО Dragon-2024, которые пройдут на территории Польши, примут участие порядка 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники.
По словам военных, Dragon-2024 представляет собой "проверку способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".
 
НАТОученияПОЛЬША
 
 
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