https://1prime.ru/20240228/nato-845571273.html

НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии

НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии - 28.02.2024, ПРАЙМ

НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии

Страны НАТО не намерены направлять на Украину сухопутные войска, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в рамках конференции... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T16:10+0300

2024-02-28T16:10+0300

2024-02-28T16:10+0300

нато

украина

войска

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Страны НАТО не намерены направлять на Украину сухопутные войска, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в рамках конференции правительства ФРГ."Как уже было четко сказано, сухопутных войск не будет (на Украине - ред.), и, как тоже уже было сказано, по этому вопросу есть согласие внутри НАТО", - отметил он.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.

https://1prime.ru/20240228/russia-844628542.html

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нато, украина, войска