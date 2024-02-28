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НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии
НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии - 28.02.2024, ПРАЙМ
НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии
Страны НАТО не намерены направлять на Украину сухопутные войска, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в рамках конференции... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:10+0300
2024-02-28T16:10+0300
2024-02-28T16:10+0300
нато
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Страны НАТО не намерены направлять на Украину сухопутные войска, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в рамках конференции правительства ФРГ."Как уже было четко сказано, сухопутных войск не будет (на Украине - ред.), и, как тоже уже было сказано, по этому вопросу есть согласие внутри НАТО", - отметил он.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
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нато, украина, войска
НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии
Кабмин ФРГ: В НАТО согласны, что альянс не будет посылать сухопутные войска на Украину
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Страны НАТО не намерены направлять на Украину сухопутные войска, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в рамках конференции правительства ФРГ.
"Как уже было четко сказано, сухопутных войск не будет (на Украине - ред.), и, как тоже уже было сказано, по этому вопросу есть согласие внутри НАТО", - отметил он.
Ответ России Западу обескуражил британцев, пишет СМИ
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.