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НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии - 28.02.2024, ПРАЙМ
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НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии
НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии - 28.02.2024, ПРАЙМ
НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии
Страны НАТО не намерены направлять на Украину сухопутные войска, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в рамках конференции... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:10+0300
2024-02-28T16:10+0300
нато
украина
войска
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Страны НАТО не намерены направлять на Украину сухопутные войска, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в рамках конференции правительства ФРГ."Как уже было четко сказано, сухопутных войск не будет (на Украине - ред.), и, как тоже уже было сказано, по этому вопросу есть согласие внутри НАТО", - отметил он.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
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нато, украина, войска
НАТО, УКРАИНА, войска
16:10 28.02.2024
 
НАТО не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявили в Германии

Кабмин ФРГ: В НАТО согласны, что альянс не будет посылать сухопутные войска на Украину

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Страны НАТО не намерены направлять на Украину сухопутные войска, заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в рамках конференции правительства ФРГ.
"Как уже было четко сказано, сухопутных войск не будет (на Украине - ред.), и, как тоже уже было сказано, по этому вопросу есть согласие внутри НАТО", - отметил он.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Ответ России Западу обескуражил британцев, пишет СМИ
11:13
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
 
НАТОУКРАИНАвойска
 
 
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