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Названы выгоды для бизнеса от возвращения в Россию, несмотря на налоги

Названы выгоды для бизнеса от возвращения в Россию, несмотря на налоги - 28.02.2024, ПРАЙМ

Названы выгоды для бизнеса от возвращения в Россию, несмотря на налоги

Перевод бизнеса в российскую юрисдикцию выгоден компаниям, невзирая на снижение возможности для оптимизации налогов, рассказала агентству “Прайм” руководитель... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T02:02+0300

2024-02-28T02:02+0300

2024-02-28T02:02+0300

возвращение в россию

русские офшоры

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Перевод бизнеса в российскую юрисдикцию выгоден компаниям, невзирая на снижение возможности для оптимизации налогов, рассказала агентству “Прайм” руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской Академии РАНХиГС Антонина Левашенко.За последние два года десятки российских компаний перевели бизнес из зарубежных офшоров в Россию. Самые свежие примеры – “Яндекс” и “Тинькофф банк”. В целом за полтора года компании и физлица вернули активов более чем на 50 миллиардов долларов.Это выгодно, прежде всего, с точки зрения повышения прозрачности бизнеса. “Во-вторых, что на текущий момент является ключевым, перевод бизнеса из офшоров в Россию может повысить его устойчивость к санкциям и обеспечить более благоприятный налоговый режим, так как налоги будут пополнять бюджет государства”, - считает экономист.Кроме того, на офшорные компании в России распространяется ряд ограничений - они не могут получать кредиты ВЭБ.РФ, бюджетные субсидии, инвестиции, госгарантии, а также участвовать в госзакупках. Сохраняющие международные подразделения компании с августа 2023 года имеют право регистрироваться в САР - специальных административных районах (в Калининградской области и в Приморье), что дает ряд налоговых преференций - например, право определять налоговую стоимость акций и долей "дочек" международной компании в размере, какой она была на дату переезда.Кроме того, действует запрет на налоговые проверки за периоды до переезда компании, не взимается налог на зарубежное имущество, используемое для добычи полезных ископаемых - список преференций в САР обширен.Впрочем, ожидается что компании из различных секторов (телеком, ретейл, сектор энергетики и добычи полезных ископаемых) полностью вернут свои активы в Россию. На скорость этих действий будет оказывать влияние геополитическая обстановка, а также частные аспекты сделки, в том числе, наличие покупателей на зарубежные активы, заключила Левашенко.

https://1prime.ru/20230303/839971129.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

возвращение в россию, русские офшоры