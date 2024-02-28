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Песков прокомментировал попытки отследить Путина из-за рубежа - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал попытки отследить Путина из-за рубежа
Песков прокомментировал попытки отследить Путина из-за рубежа - 28.02.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал попытки отследить Путина из-за рубежа
Российские спецслужбы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:56+0300
2024-02-28T13:22+0300
россия
владимир путин
слежка
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российские спецслужбы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее издание Wired со ссылкой на экс-журналиста издания The Wall Street Journal Байрона Тау рассказало, что компания PlanetRisk отслеживала передвижение российского президента при помощи телефонов его окружения."Нет, нам неизвестно, что именно таким образом (за Путиным следили - ред.). Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем об этих компаниях, которые там упомянуты. Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства", - сказал пресс-секретарь президента.Песков также подчеркнул, что на данный момент всем нужно осознавать, что мобильные устройства доступны для слежки вне зависимости от операционной системы.В издании Wired также отмечали, что PlanetRisk разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания перемещений смартфонов с помощью коммерческих данных.Слежка велась путем присвоения каждому владельцу смартфона персонального рекламного идентификатора.Тем не менее, отследить телефон российского лидера так и не удалось, потому что российская госбезопасность "была на высоте", заключили в издании.
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россия, владимир путин, слежка, дмитрий песков
РОССИЯ, Владимир Путин, слежка, Дмитрий Песков
12:56 28.02.2024 (обновлено: 13:22 28.02.2024)
 
Песков прокомментировал попытки отследить Путина из-за рубежа

Песков: спецслужбы РФ делают все необходимое для обеспечения безопасности Путина

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с доверенными лицами
Президент РФ В. Путин встретился с доверенными лицами - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российские спецслужбы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее издание Wired со ссылкой на экс-журналиста издания The Wall Street Journal Байрона Тау рассказало, что компания PlanetRisk отслеживала передвижение российского президента при помощи телефонов его окружения.
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"Нет, нам неизвестно, что именно таким образом (за Путиным следили - ред.). Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем об этих компаниях, которые там упомянуты. Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства", - сказал пресс-секретарь президента.
Песков также подчеркнул, что на данный момент всем нужно осознавать, что мобильные устройства доступны для слежки вне зависимости от операционной системы.
В издании Wired также отмечали, что PlanetRisk разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания перемещений смартфонов с помощью коммерческих данных.
Слежка велась путем присвоения каждому владельцу смартфона персонального рекламного идентификатора.
Тем не менее, отследить телефон российского лидера так и не удалось, потому что российская госбезопасность "была на высоте", заключили в издании.
 
РОССИЯВладимир ПутинслежкаДмитрий Песков
 
 
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