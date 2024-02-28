https://1prime.ru/20240228/rosatom-844719230.html

"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский

"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский - 28.02.2024, ПРАЙМ

"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский

"Росатом" полностью заместил иностранное программное обеспечение на российских значимых объектах своей критической информационной инфраструктуры, заявил... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T12:38+0300

2024-02-28T12:38+0300

2024-02-28T14:02+0300

россия

росатом

софт

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" полностью заместил иностранное программное обеспечение на российских значимых объектах своей критической информационной инфраструктуры, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев."Полностью заместили импортное программное обеспечение на значимых объектах критической инфраструктуры "Росатома", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.

https://1prime.ru/20240219/843110228.html

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россия, росатом, софт