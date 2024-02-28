https://1prime.ru/20240228/rosatom-844719230.html
"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский
"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский
"Росатом" полностью заместил иностранное программное обеспечение на российских значимых объектах своей критической информационной инфраструктуры, заявил... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T12:38+0300
2024-02-28T12:38+0300
2024-02-28T14:02+0300
россия
росатом
софт
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" полностью заместил иностранное программное обеспечение на российских значимых объектах своей критической информационной инфраструктуры, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев."Полностью заместили импортное программное обеспечение на значимых объектах критической инфраструктуры "Росатома", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
https://1prime.ru/20240219/843110228.html
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россия, росатом, софт
"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский
"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский на критически важных объектах
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" полностью заместил иностранное программное обеспечение на российских значимых объектах своей критической информационной инфраструктуры, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" перешел на российскую систему управления финоперациями
"Полностью заместили импортное программное обеспечение на значимых объектах критической инфраструктуры "Росатома", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.