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"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский - 28.02.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский
"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский
"Росатом" полностью заместил иностранное программное обеспечение на российских значимых объектах своей критической информационной инфраструктуры, заявил... | 28.02.2024, ПРАЙМ
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россия
росатом
софт
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" полностью заместил иностранное программное обеспечение на российских значимых объектах своей критической информационной инфраструктуры, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев."Полностью заместили импортное программное обеспечение на значимых объектах критической инфраструктуры "Росатома", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
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россия, росатом, софт
РОССИЯ, Росатом, софт
12:38 28.02.2024 (обновлено: 14:02 28.02.2024)
 
"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский

"Росатом" полностью заместил иностранный софт на российский на критически важных объектах

© Unsplash/Jefferson SantosКибербезопасность, компьютер
Кибербезопасность, компьютер
© Unsplash/Jefferson Santos
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Росатом" полностью заместил иностранное программное обеспечение на российских значимых объектах своей критической информационной инфраструктуры, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2024
"Росатом" перешел на российскую систему управления финоперациями
19 февраля, 15:30
"Полностью заместили импортное программное обеспечение на значимых объектах критической инфраструктуры "Росатома", - сказал Лихачев на правительственном часе в Госдуме.
 
РОССИЯРосатомсофт
 
 
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