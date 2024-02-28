https://1prime.ru/20240228/russia-844628542.html
Ответ России Западу обескуражил британцев, пишет СМИ
Ответ России Западу обескуражил британцев, пишет СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ
Ответ России Западу обескуражил британцев, пишет СМИ
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении союзников направить военных на Украину спровоцировало активную дискуссию среди читателей британского... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T11:13+0300
2024-02-28T11:13+0300
2024-02-28T11:27+0300
украина
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении союзников направить военных на Украину спровоцировало активную дискуссию среди читателей британского издания Daily Mail.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отправка европейских солдат на Украину обернется прямым военным столкновением между Россией и НАТО."Пусть Макрон идет на передовую и другие политики, которые согласны с его заявлением", — отметил один из коментаторов.Согласно некоторым читателям, французский лидер таким образом пытается отвлечь общественность от внутренних проблем. Другие комментаторы назвали подобное заявление полным безумием."Ответ России показывает, что не нужно пытаться эскалировать конфликт", — заметил один из читателей.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.
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украина, франция, эммануэль макрон
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Ответ России Западу обескуражил британцев, пишет СМИ
Читатели Daily Mail удивились ответу России на заявление Макрона
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ.
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении союзников направить военных на Украину спровоцировало активную дискуссию среди читателей британского издания Daily Mail
.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отправка европейских солдат на Украину обернется прямым военным столкновением между Россией и НАТО.
"Пусть Макрон идет на передовую и другие политики, которые согласны с его заявлением", — отметил один из коментаторов.
Медведев назвал слова Макрона об Украине примером разложения мозгов
Согласно некоторым читателям, французский лидер таким образом пытается отвлечь общественность от внутренних проблем. Другие комментаторы назвали подобное заявление полным безумием.
"Ответ России показывает, что не нужно пытаться эскалировать конфликт", — заметил один из читателей.
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.