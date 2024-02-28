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Россия продолжит работу над разблокировкой Апелляционного органа ВТО

Россия продолжит работу над разблокировкой Апелляционного органа ВТО - 28.02.2024, ПРАЙМ

Россия продолжит работу над разблокировкой Апелляционного органа ВТО

Россия готова продолжать конструктивно работать для восстановления полноценной и функционирующей системы разрешения споров во Всемирной торговой организации... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T11:35+0300

2024-02-28T11:35+0300

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АБУ-ДАБИ, 28 фев - ПРАЙМ. Россия готова продолжать конструктивно работать для восстановления полноценной и функционирующей системы разрешения споров во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила пресс-служба министерства экономического развития в среду. С 26 по 29 февраля в Абу-Даби проходит 13-я Министерская конференция ВТО. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й Министерской конференции (МК12) члены ВТО договорились восстановить работу системы. "В этом году мы приближаемся к памятной дате в реформе разрешения споров. К сожалению, она не веселая - 5 лет без Апелляционного органа. Мы сейчас также далеки от восстановления "полноценной и функционирующей системы разрешения споров, которая была бы доступна для всех членов к 2024 году", как и два года назад", - сказал Решетников, чьи слова цитирует пресс-служба. "Ситуация еще больше усугубляется теми членами ВТО, кто продолжает принимать односторонние ограничительные меры, подрывающие международную торговлю, прикрываясь ложными целями защиты окружающей среды, интересов национальной безопасности или геополитическими событиями", - также отметил Решетников. Как отмечается в сообщении министерства, он подчеркнул важность решения проблемы апелляционного механизма. При этом министр "позитивно оценил усилия многих членов ВТО, направленные на достижение цели, установленной на МК12 – разблокировку работы апелляционного органа". "Россия готова продолжать конструктивно работать для восстановления полноценной и функционирующей системы разрешения споров во Всемирной торговой организации", - подчеркнул Решетников. Глава российской делегации также заявил, что Россия осуждает практику злоупотребления отдельными членами ВТО правом на апелляции путем подачи апелляций "в пустоту".

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