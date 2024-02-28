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РЖД посетовали на нерациональное использование Восточного полигона

РЖД посетовали на нерациональное использование Восточного полигона - 28.02.2024, ПРАЙМ

РЖД посетовали на нерациональное использование Восточного полигона

РЖД сетуют на использование и так загруженного Восточного полигона для нерациональных перевозок нефтегрузов при наличии на Дальнем Востоке собственных... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T16:59+0300

2024-02-28T16:59+0300

2024-02-28T16:59+0300

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. РЖД сетуют на использование и так загруженного Восточного полигона для нерациональных перевозок нефтегрузов при наличии на Дальнем Востоке собственных перерабатывающих предприятий, следует из сообщения компании. "Несмотря на наличие на Дальнем Востоке собственных перерабатывающих предприятий, более трети всего объёма отправляется туда из отдалённых западных регионов Сибирского, Уральского и даже Приволжского федеральных округов. С начала текущего года такие перевозки выросли на 17%, до 1,3 миллиона тонн, а непосредственно бензина – на 45%, до 0,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении РЖД. Подобная нерациональная перевозка, пишут РЖД, занимает дефицитную инфраструктуру восточного направления и мешает перемещению, например, экспортных грузов. Компания отмечает, что имеющегося на сети РЖД парка цистерн более чем достаточно для организации как внутрироссийских, так и экспортных перевозок. В феврале на путях необщего пользования без операций ежесуточно простаивает почти 18 тысяч нефтебензиновых цистерн. РЖД также отмечают тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах" и наличие проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на Юге страны. Компания перечисляет и случаи несвоевременной выгрузки нефтепродуктов морскими терминалами на Дальнем Востоке, в том числе и для получателей в Магаданской области. "Планируем усилить работу с нефтяными компаниями в рамках оперативных штабов Минэнерго России", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20240214/843065982.html

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