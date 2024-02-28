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Российская свинина пошла в Китай. Что останется нам - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Российская свинина пошла в Китай. Что останется нам
Российская свинина пошла в Китай. Что останется нам - 28.02.2024, ПРАЙМ
Российская свинина пошла в Китай. Что останется нам
Экспорт свинины в Китай выгоден для российских производителей, опасаться, что китайцы "съедят все наше мясо" не стоит, рассказала агентству "Прайм" гендиректор... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T16:17+0300
2024-02-28T16:26+0300
поставки свинины
экспорт свинины
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Экспорт свинины в Китай выгоден для российских производителей, опасаться, что китайцы "съедят все наше мясо" не стоит, рассказала агентству "Прайм" гендиректор аналитической компании EMEAT Любовь Савкина.Три российских предприятия получили разрешение на экспорт свинины на китайский рынок с 28 февраля. К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации. Таким образом, обширный китайский рынок открывается для российских агропредприятий."Для наших свиноводов это новый очень важный, просто шикарный этап. Конечно, вступать в конкурентную борьбу с мировыми поставщиками мяса в Китай сложно, главное в этом деле выбрать правильную нишу, зайти на рынок с нужным кейсом продуктов", - говорит она.На китайский рынок приходится почти половина мирового потребления. В прошлом году в стране было произведено 53,5 миллиона тонн свинины, импорт за прошлый год составил 2,7 миллиона тонн, из него 1,55 миллиона тонн пришлось на само мясо свинины, а остальное - на субпродукты. При этом экспорта в стране практически нет (270 тысяч тонн). Таким образом, объем потребления составляет 56 миллионов тонн свинины и свиных субпродуктов. Конечно нам выгодно попасть на этот рынок и даже занять 5-10 процентов от импорта будет успехом, полагает Савкина."С финансовой точки зрения оценить выгоду поставок можно, опираясь на импорт куриного мяса, говядины и индейки в Китай от отечественных производителей. Не секрет, что уже не первый год мы поставляем нашу мясную продукцию в Поднебесную и не секрет, что не всегда это выгодно, однако в среднем за год производитель получает запланированный доход", - отметила эксперт.Для сравнения, в России в 2023 году было произведено 4,4 миллиона тонн свинины в убойном весе (6,06 миллиона тонн в живом весе), что на 5% больше показателя 2022 года. Экспорт составляет порядка 260 тысяч тонн, и это всего лишь около 6% от производства. Если нам удастся отправить в Китай 100-200 тысяч тонн свиноводческой продукции российского производства, экспорт будет порядка 10%. Таким образом на наш внутренний рынок это никак не повлияет, а с учетом того, что свиноводство в России еще находится в стадии развития и не все производители вышли на запланированные мощности, экспорт в Китай станет тем спасательным кругом, который необходим, чтобы нивелировать запланированные приросты производства. Как известно, россияне стали потреблять небывало большие объемы свинины на душу населения и рост потребления в дальнейшем ограничен.Опасаться, что китайцы "съедят всю нашу свинину" и мясо у нас подорожает, не стоит. В Китай выгоднее отправлять не мясо, а субпродукты. Мясо лучше продавать здесь, а субпродукты там, так как спрос в Китае отличается от российского. Цены на субпродукты и кости в Китае выше, чем на мясо. К примеру: бескостная свинина в Китае в оптовом звене находится в диапазоне 2-3,5 $/кг, кости - 1,5-2,5 $/кг, реберная кость - 3,5-4,5 $/кг, а ноги, уши, желудки и даже кишечник (черева/оболочка) стоят в переделах 4-8 $/кг. Что дефицитнее для Поднебесной, то и дороже, заключила эксперт.
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поставки свинины, экспорт свинины
поставки свинины, экспорт свинины
16:17 28.02.2024 (обновлено: 16:26 28.02.2024)
 
Российская свинина пошла в Китай. Что останется нам

Эксперт EMEAT Савкина: поставки свинины в Китай не лишат россиян мяса

© РИА Новости . Лисицын Павел | Перейти в медиабанк%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Лисицын Павел
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МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Экспорт свинины в Китай выгоден для российских производителей, опасаться, что китайцы "съедят все наше мясо" не стоит, рассказала агентству "Прайм" гендиректор аналитической компании EMEAT Любовь Савкина.
Три российских предприятия получили разрешение на экспорт свинины на китайский рынок с 28 февраля. К поставкам будут допущены товары, выработанные после даты регистрации. Таким образом, обширный китайский рынок открывается для российских агропредприятий.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Россельхознадзор назвал дату начала поставок свинины в Китай
15:42
"Для наших свиноводов это новый очень важный, просто шикарный этап. Конечно, вступать в конкурентную борьбу с мировыми поставщиками мяса в Китай сложно, главное в этом деле выбрать правильную нишу, зайти на рынок с нужным кейсом продуктов", - говорит она.
На китайский рынок приходится почти половина мирового потребления. В прошлом году в стране было произведено 53,5 миллиона тонн свинины, импорт за прошлый год составил 2,7 миллиона тонн, из него 1,55 миллиона тонн пришлось на само мясо свинины, а остальное - на субпродукты. При этом экспорта в стране практически нет (270 тысяч тонн). Таким образом, объем потребления составляет 56 миллионов тонн свинины и свиных субпродуктов. Конечно нам выгодно попасть на этот рынок и даже занять 5-10 процентов от импорта будет успехом, полагает Савкина.
"С финансовой точки зрения оценить выгоду поставок можно, опираясь на импорт куриного мяса, говядины и индейки в Китай от отечественных производителей. Не секрет, что уже не первый год мы поставляем нашу мясную продукцию в Поднебесную и не секрет, что не всегда это выгодно, однако в среднем за год производитель получает запланированный доход", - отметила эксперт.
Для сравнения, в России в 2023 году было произведено 4,4 миллиона тонн свинины в убойном весе (6,06 миллиона тонн в живом весе), что на 5% больше показателя 2022 года. Экспорт составляет порядка 260 тысяч тонн, и это всего лишь около 6% от производства. Если нам удастся отправить в Китай 100-200 тысяч тонн свиноводческой продукции российского производства, экспорт будет порядка 10%. Таким образом на наш внутренний рынок это никак не повлияет, а с учетом того, что свиноводство в России еще находится в стадии развития и не все производители вышли на запланированные мощности, экспорт в Китай станет тем спасательным кругом, который необходим, чтобы нивелировать запланированные приросты производства. Как известно, россияне стали потреблять небывало большие объемы свинины на душу населения и рост потребления в дальнейшем ограничен.
Опасаться, что китайцы "съедят всю нашу свинину" и мясо у нас подорожает, не стоит. В Китай выгоднее отправлять не мясо, а субпродукты. Мясо лучше продавать здесь, а субпродукты там, так как спрос в Китае отличается от российского. Цены на субпродукты и кости в Китае выше, чем на мясо. К примеру: бескостная свинина в Китае в оптовом звене находится в диапазоне 2-3,5 $/кг, кости - 1,5-2,5 $/кг, реберная кость - 3,5-4,5 $/кг, а ноги, уши, желудки и даже кишечник (черева/оболочка) стоят в переделах 4-8 $/кг. Что дефицитнее для Поднебесной, то и дороже, заключила эксперт.
 
поставки свининыэкспорт свинины
 
 
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