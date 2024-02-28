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Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, пишут СМИ

Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, пишут СМИ - 28.02.2024, ПРАЙМ

Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили, пишут СМИ

Церемония вступления Швеции в НАТО отложена и состоится не ранее, чем на следующей недели, так как избранный президент Венгрии еще не вступил в должность,... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T15:18+0300

2024-02-28T15:18+0300

2024-02-28T15:18+0300

швеция

нато

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Церемония вступления Швеции в НАТО отложена и состоится не ранее, чем на следующей недели, так как избранный президент Венгрии еще не вступил в должность, передает Bloomberg.Ранее венгерский парламент в ходе первого заседания весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. На заключительном голосовании 188 депутатов выступили за, 6 были против, 4 депутата не голосовали."Членство Швеции в НАТО, вероятно, будет отложено самое ранее до следующей недели, поскольку избранному президенту Венгрии еще предстоит вступить в должность", - сказано в публикации.Раннее венгерский парламент избрал на пост главы государства председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Отмечается, что традиционно церемония вступления нового члена в НАТО проходит в Брюсселе, где подписываются соответствующие документы и поднимается флаг. Затем документ передается на хранение в США, завершая процедуру вступления в НАТО.

https://1prime.ru/20240227/844599100.html

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швеция, нато