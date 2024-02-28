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"Тинькофф банк" предупредил клиентов поддельных мобильных приложениях - 28.02.2024, ПРАЙМ
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"Тинькофф банк" предупредил клиентов поддельных мобильных приложениях
"Тинькофф банк" предупредил клиентов поддельных мобильных приложениях - 28.02.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф банк" предупредил клиентов поддельных мобильных приложениях
"Тинькофф банк" предупредил клиентов о трех поддельных мобильных приложениях в App Store, которые используют его символику и название, сообщается в пресс-релизе | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:25+0300
2024-02-28T13:48+0300
россия
мобильное приложение
тинькофф
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" предупредил клиентов о трех поддельных мобильных приложениях в App Store, которые используют его символику и название, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "В App Store появилось три приложения, которые используют символику и название Тинькофф: The MortgagePro app, "Тинькофф - Ваш выбор" и "Тинькофф Карты &amp; Voice Memos". Не скачивайте их: это подделка", - говорится в сообщении. Банк на связи с представителями App Store и работаем над тем, чтобы удалить эти программы, добавляется там же. Официальное мобильное приложение "Тинькофф" можно установить только с помощью его представителей или чата поддержки, подчёркивает банк. В начале августа мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений для Android Google Play. Из App Store мобильные приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл", были удалены в марте. Годом ранее "Тинькофф банк" подпал под санкции ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
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россия, мобильное приложение, тинькофф
РОССИЯ, мобильное приложение, Тинькофф
13:25 28.02.2024 (обновлено: 13:48 28.02.2024)
 
"Тинькофф банк" предупредил клиентов поддельных мобильных приложениях

"Тинькофф банк" предупредил клиентов о трех поддельных мобильных приложениях в App Store

© РИА Новости . Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Тинькофф Банка
Логотип Тинькофф Банка - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" предупредил клиентов о трех поддельных мобильных приложениях в App Store, которые используют его символику и название, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"В App Store появилось три приложения, которые используют символику и название Тинькофф: The MortgagePro app, "Тинькофф - Ваш выбор" и "Тинькофф Карты & Voice Memos". Не скачивайте их: это подделка", - говорится в сообщении.
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Банк на связи с представителями App Store и работаем над тем, чтобы удалить эти программы, добавляется там же.
Официальное мобильное приложение "Тинькофф" можно установить только с помощью его представителей или чата поддержки, подчёркивает банк.
В начале августа мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений для Android Google Play. Из App Store мобильные приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл", были удалены в марте.
Годом ранее "Тинькофф банк" подпал под санкции ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
 
РОССИЯмобильное приложениеТинькофф
 
 
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