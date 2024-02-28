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Кличко предупредил об угрозе "эффекта домино" без помощи Запада - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Кличко предупредил об угрозе "эффекта домино" без помощи Запада
Кличко предупредил об угрозе "эффекта домино" без помощи Запада - 28.02.2024, ПРАЙМ
Кличко предупредил об угрозе "эффекта домино" без помощи Запада
После отступления из Авдеевки Вооруженные силы Украины столкнутся с эффектом домино, если Запад не предоставит должную поддержку. Об этом немецкому изданию... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:49+0300
2024-02-28T14:08+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. После отступления из Авдеевки Вооруженные силы Украины столкнутся с эффектом домино, если Запад не предоставит должную поддержку. Об этом немецкому изданию Focus рассказал Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку."Вы видели Авдеевку? &lt;...&gt; И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — отметил он.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
13:49 28.02.2024 (обновлено: 14:08 28.02.2024)
 
Кличко предупредил об угрозе "эффекта домино" без помощи Запада

Кличко: после Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. После отступления из Авдеевки Вооруженные силы Украины столкнутся с эффектом домино, если Запад не предоставит должную поддержку. Об этом немецкому изданию Focus рассказал Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.
В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку.
"Вы видели Авдеевку? <...> И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино", — отметил он.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
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Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.
Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
 
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