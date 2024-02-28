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В Германии нашли "небольшое число" западных военных на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ
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В Германии нашли "небольшое число" западных военных на Украине
В Германии нашли "небольшое число" западных военных на Украине - 28.02.2024, ПРАЙМ
В Германии нашли "небольшое число" западных военных на Украине
На территории Украины уже находится некоторое количество западных военных, которые помогают в настройке программного обеспечения высокотехнологичного оружия,... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T14:04+0300
2024-02-28T14:04+0300
украина
войска
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. На территории Украины уже находится некоторое количество западных военных, которые помогают в настройке программного обеспечения высокотехнологичного оружия, такого как системы ПВО и крылатые ракеты, пишет Bild."На Украине находится небольшое число западных военных, состоящих на действительной военной службе... Они помогают с настройкой программного обеспечения западного высокотехнологичного оружия, такого как средства ПВО и крылатые ракеты", - говорится в публикации.В издании отметили, что несмотря на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном вводе европейских военных на Украину, вероятность полномасштабной военной операции Запада остается низкой.Дипломат из одной страны Центральной Европы рассказал изданию, что Польша и страны Балтии не рассматривают возможность ввода своих войск на Украину из-за текущего конфликта в регионе.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
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украина, войска
УКРАИНА, войска
14:04 28.02.2024
 
В Германии нашли "небольшое число" западных военных на Украине

Bild: западные военные кадры уже находятся на Украине, занимаются настройкой ПО оружия

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. На территории Украины уже находится некоторое количество западных военных, которые помогают в настройке программного обеспечения высокотехнологичного оружия, такого как системы ПВО и крылатые ракеты, пишет Bild.
"На Украине находится небольшое число западных военных, состоящих на действительной военной службе... Они помогают с настройкой программного обеспечения западного высокотехнологичного оружия, такого как средства ПВО и крылатые ракеты", - говорится в публикации.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
В Госдуме не удивились присутствию западного спецназа на Украине
10:49
В издании отметили, что несмотря на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном вводе европейских военных на Украину, вероятность полномасштабной военной операции Запада остается низкой.
Дипломат из одной страны Центральной Европы рассказал изданию, что Польша и страны Балтии не рассматривают возможность ввода своих войск на Украину из-за текущего конфликта в регионе.
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
 
УКРАИНАвойска
 
 
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