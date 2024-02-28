https://1prime.ru/20240228/ukraine-845409725.html
Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты
Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты - 28.02.2024, ПРАЙМ
Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты
Министерство финансов Украины сообщило в среду, что в бюджет страны поступило 760 миллионов долларов в виде грантов от Японии и Норвегии, они пойдут на выплату... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:27+0300
2024-02-28T15:27+0300
2024-02-28T15:27+0300
украина
япония
норвегия
https://1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Украины сообщило в среду, что в бюджет страны поступило 760 миллионов долларов в виде грантов от Японии и Норвегии, они пойдут на выплату пенсий и зарплат."В общий фонд госбюджета Украины поступило 760 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина.В ведомстве уточнили, что деньги направят на частичную компенсацию расходов госбюджетов, в частности, на выплату пенсий, зарплат педагогам и сотрудникам госслужбы по ЧС.Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240215/843081031.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, япония, норвегия
УКРАИНА, ЯПОНИЯ, НОРВЕГИЯ
Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты
В бюджет Украины поступило 760 млн долларов от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Украины сообщило в среду, что в бюджет страны поступило 760 миллионов долларов в виде грантов от Японии и Норвегии, они пойдут на выплату пенсий и зарплат.
"В общий фонд госбюджета Украины поступило 760 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина.
В Японии озвучили причину поддержки Украины
В ведомстве уточнили, что деньги направят на частичную компенсацию расходов госбюджетов, в частности, на выплату пенсий, зарплат педагогам и сотрудникам госслужбы по ЧС.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи.
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.