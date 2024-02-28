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Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты
Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты - 28.02.2024, ПРАЙМ
Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты
Министерство финансов Украины сообщило в среду, что в бюджет страны поступило 760 миллионов долларов в виде грантов от Японии и Норвегии, они пойдут на выплату... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T15:27+0300
2024-02-28T15:27+0300
украина
япония
норвегия
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Украины сообщило в среду, что в бюджет страны поступило 760 миллионов долларов в виде грантов от Японии и Норвегии, они пойдут на выплату пенсий и зарплат."В общий фонд госбюджета Украины поступило 760 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина.В ведомстве уточнили, что деньги направят на частичную компенсацию расходов госбюджетов, в частности, на выплату пенсий, зарплат педагогам и сотрудникам госслужбы по ЧС.Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, япония, норвегия
УКРАИНА, ЯПОНИЯ, НОРВЕГИЯ
15:27 28.02.2024
 
Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты

В бюджет Украины поступило 760 млн долларов от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Украины сообщило в среду, что в бюджет страны поступило 760 миллионов долларов в виде грантов от Японии и Норвегии, они пойдут на выплату пенсий и зарплат.
"В общий фонд госбюджета Украины поступило 760 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина.
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В ведомстве уточнили, что деньги направят на частичную компенсацию расходов госбюджетов, в частности, на выплату пенсий, зарплат педагогам и сотрудникам госслужбы по ЧС.
Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи.
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
 
УКРАИНАЯПОНИЯНОРВЕГИЯ
 
 
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