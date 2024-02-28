https://1prime.ru/20240228/ukraine-845409725.html

Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты

Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты - 28.02.2024, ПРАЙМ

Украина получила финансирование от Японии и Норвегии на пенсии и зарплаты

Министерство финансов Украины сообщило в среду, что в бюджет страны поступило 760 миллионов долларов в виде грантов от Японии и Норвегии, они пойдут на выплату... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T15:27+0300

2024-02-28T15:27+0300

2024-02-28T15:27+0300

украина

япония

норвегия

https://1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов Украины сообщило в среду, что в бюджет страны поступило 760 миллионов долларов в виде грантов от Японии и Норвегии, они пойдут на выплату пенсий и зарплат."В общий фонд госбюджета Украины поступило 760 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина.В ведомстве уточнили, что деньги направят на частичную компенсацию расходов госбюджетов, в частности, на выплату пенсий, зарплат педагогам и сотрудникам госслужбы по ЧС.Министр финансов Украины Сергей Марченко 24 февраля заявил, что Киев уже столкнулся с дефицитом бюджетных средств из-за задержек западной финансовой помощи.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240215/843081031.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, япония, норвегия