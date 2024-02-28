https://1prime.ru/20240228/usa-844916481.html

Американский сенатор исключил победу Украины в конфликте

Американский сенатор исключил победу Украины в конфликте - 28.02.2024, ПРАЙМ

Американский сенатор исключил победу Украины в конфликте

Россия не проиграет в конфликте на Украине, так как российская военная мощь только растет, написал сенатор-республиканей от штата Висконсин Рон Джонсон в... | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-28T13:20+0300

2024-02-28T13:20+0300

2024-02-28T13:40+0300

сша

россия

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не проиграет в конфликте на Украине, так как российская военная мощь только растет, написал сенатор-республиканей от штата Висконсин Рон Джонсон в социальной сети Х."Мы должны посмотреть правде в глаза. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин не проиграет эту войну. Российская военная машина становится лишь сильнее", - отметил политик.Ранее президент России Владимир Птуин отмечал, что победа в СВО будет "за нами", а мир наступит только тогда, когда все цели операции будут дотигнуты.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240228/844614725.html

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сша, россия, украина