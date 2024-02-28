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Американский сенатор исключил победу Украины в конфликте - 28.02.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Американский сенатор исключил победу Украины в конфликте
Американский сенатор исключил победу Украины в конфликте - 28.02.2024, ПРАЙМ
Американский сенатор исключил победу Украины в конфликте
Россия не проиграет в конфликте на Украине, так как российская военная мощь только растет, написал сенатор-республиканей от штата Висконсин Рон Джонсон в... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T13:20+0300
2024-02-28T13:40+0300
сша
россия
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не проиграет в конфликте на Украине, так как российская военная мощь только растет, написал сенатор-республиканей от штата Висконсин Рон Джонсон в социальной сети Х."Мы должны посмотреть правде в глаза. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин не проиграет эту войну. Российская военная машина становится лишь сильнее", - отметил политик.Ранее президент России Владимир Птуин отмечал, что победа в СВО будет "за нами", а мир наступит только тогда, когда все цели операции будут дотигнуты.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
https://1prime.ru/20240228/844614725.html
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сша, россия, украина
США, РОССИЯ, Спецоперация на Украине, УКРАИНА
13:20 28.02.2024 (обновлено: 13:40 28.02.2024)
 
Американский сенатор исключил победу Украины в конфликте

Американский сенатор Джонсон заявил, что Россия не проиграет в конфликте на Украине

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия не проиграет в конфликте на Украине, так как российская военная мощь только растет, написал сенатор-республиканей от штата Висконсин Рон Джонсон в социальной сети Х.
"Мы должны посмотреть правде в глаза. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин не проиграет эту войну. Российская военная машина становится лишь сильнее", - отметил политик.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
В США призывают к диалогу с Россией по Украине, пишут СМИ
09:10
Ранее президент России Владимир Птуин отмечал, что победа в СВО будет "за нами", а мир наступит только тогда, когда все цели операции будут дотигнуты.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
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