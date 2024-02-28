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Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории
Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории - 28.02.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории
Соединенные Штаты являются самым агрессивным государством в современной истории, исходя из статистики вооруженных конфликтов. Такое мнение выразил секретарь... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:14+0300
2024-02-28T17:14+0300
2024-02-28T17:29+0300
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты являются самым агрессивным государством в современной истории, исходя из статистики вооруженных конфликтов. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой"."США в принципе являются наиболее агрессивным государством современной истории. За период своего существования эта страна организовала более 800 враждебных акций против суверенных государств с применением силы, в том числе приняла активное участие в более чем 100 вооруженных конфликтах", - отметил он.Патрушев подчеркнул, что США, начиная с 1945 года, более 150 раз нарушили суверенитет других стран. Они также агрессивно вмешиваются во внутренние дела других государств по всему миру.По мнению секретаря Совбеза России, у американской стороны наблюдается навязчивая идея управления независимыми странами и переподчинения их правительств Белому дому.Он также отметил, что США продолжают создавать новые очаги конфликтов, разжигая противоречия в разных регионах, милитаризируя страны и усиливая давление на другие."Идея фикс США - сделать из них вассалов Вашингтона, принудить их забыть историю и национальные интересы", - заключил Патрушев.
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сша, мир, николай патрушев
США, МИР, Николай Патрушев
Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории
Патрушев: США стали самым агрессивным государством в современной истории
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты являются самым агрессивным государством в современной истории, исходя из статистики вооруженных конфликтов. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой".
"США в принципе являются наиболее агрессивным государством современной истории. За период своего существования эта страна организовала более 800 враждебных акций против суверенных государств с применением силы, в том числе приняла активное участие в более чем 100 вооруженных конфликтах", - отметил он.
Патрушев раскрыл историческую роль России в Латинской Америке
Патрушев подчеркнул, что США, начиная с 1945 года, более 150 раз нарушили суверенитет других стран. Они также агрессивно вмешиваются во внутренние дела других государств по всему миру.
По мнению секретаря Совбеза России, у американской стороны наблюдается навязчивая идея управления независимыми странами и переподчинения их правительств Белому дому.
Он также отметил, что США продолжают создавать новые очаги конфликтов, разжигая противоречия в разных регионах, милитаризируя страны и усиливая давление на другие.
"Идея фикс США - сделать из них вассалов Вашингтона, принудить их забыть историю и национальные интересы", - заключил Патрушев.