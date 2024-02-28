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АКОРТ оценил объем запасов вин из Абхазии в России
АКОРТ оценил объем запасов вин из Абхазии в России - 28.02.2024, ПРАЙМ
АКОРТ оценил объем запасов вин из Абхазии в России
Дистрибьюторы в России имеют достаточные запасы вина из Абхазии, рисков дефицита сейчас нет, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний... | 28.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-28T17:02+0300
2024-02-28T17:02+0300
2024-02-28T17:02+0300
россия
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импорт вин
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МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Дистрибьюторы в России имеют достаточные запасы вина из Абхазии, рисков дефицита сейчас нет, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Ранее абхазское правительство повысило на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию - ООО "Вина и воды Абхазии". Как отмечал главный винодел предприятия Валерий Авидзба, это произошло из-за того, что акциз увеличивает стоимость вина настолько, что она становится неконкурентноспособной. Авидзба добавил, что стоимость абхазских вин заводского производства на внешнем рынке может увеличиться. По словам Караваева, абхазские вина занимают сравнительно небольшую долю в ассортименте тихих вин крупных торговых сетей - она колеблется от 1,5% до 6%. Основная доля импортных вин приходится на Италию, Грузию, Испанию, Францию, Германию, Португалию и Аргентину, а в категории в целом растет спрос на российские вина, линейка которых расширяется с каждым годом. "На данный момент у дистрибуторов достаточно запасов вин из Абхазии, потому говорить о риске дефицита на сегодняшний день не приходится", - заявил он. В свою очередь в Роскачестве добавили, что из России в Абхазию в 2023 году было ввезено порядка 20 миллионов литров вина. Основной объем этого ввоза приходится на одного производителя - "Вина и воды Абхазии". Однако там уточнили, что большая часть ввозимого из Абхазии вина приходится на одно наименование - Лыхны, которое производится из сорта Изабелла. Отмечается, что в 2019 году в рамках спецпроекта организации по исследованию объемных лидеров ввоза вина в Россию Лыхны вошел в антирейтинг, заняв 8 место с конца. "Очевидно, что эти вина производятся из балка - вина наливом. Сухумский завод остановил производство после того, как правительство республики повысило акциз до 30% на ввоз виноматериалов в страну. ... Мы надеемся, что ограничение ввоза балка поможет виноградарям этой республики и повысит конкурентоспособность вин, сделанных из винограда, выращенного в Абхазии. В России производство вина из сорта Изабелла сейчас не разрешено", - заключили в Роскачестве.
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россия, абхазия, импорт вин
РОССИЯ, АБХАЗИЯ, импорт вин
АКОРТ оценил объем запасов вин из Абхазии в России
АКОРТ: Запасов вина из Абхазии в России достаточно, рисков дефицита нет
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Дистрибьюторы в России имеют достаточные запасы вина из Абхазии, рисков дефицита сейчас нет, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Ранее абхазское правительство повысило на 30% акциз на ввозимый виноматериал. Из-за этого приостановил работу крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию - ООО "Вина и воды Абхазии". Как отмечал главный винодел предприятия Валерий Авидзба, это произошло из-за того, что акциз увеличивает стоимость вина настолько, что она становится неконкурентноспособной. Авидзба добавил, что стоимость абхазских вин заводского производства на внешнем рынке может увеличиться.
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По словам Караваева, абхазские вина занимают сравнительно небольшую долю в ассортименте тихих вин крупных торговых сетей - она колеблется от 1,5% до 6%. Основная доля импортных вин приходится на Италию, Грузию, Испанию, Францию, Германию, Португалию и Аргентину, а в категории в целом растет спрос на российские вина, линейка которых расширяется с каждым годом.
"На данный момент у дистрибуторов достаточно запасов вин из Абхазии, потому говорить о риске дефицита на сегодняшний день не приходится", - заявил он.
В свою очередь в Роскачестве добавили, что из России в Абхазию в 2023 году было ввезено порядка 20 миллионов литров вина. Основной объем этого ввоза приходится на одного производителя - "Вина и воды Абхазии". Однако там уточнили, что большая часть ввозимого из Абхазии вина приходится на одно наименование - Лыхны, которое производится из сорта Изабелла. Отмечается, что в 2019 году в рамках спецпроекта организации по исследованию объемных лидеров ввоза вина в Россию Лыхны вошел в антирейтинг, заняв 8 место с конца.
"Очевидно, что эти вина производятся из балка - вина наливом. Сухумский завод остановил производство после того, как правительство республики повысило акциз до 30% на ввоз виноматериалов в страну. ... Мы надеемся, что ограничение ввоза балка поможет виноградарям этой республики и повысит конкурентоспособность вин, сделанных из винограда, выращенного в Абхазии. В России производство вина из сорта Изабелла сейчас не разрешено", - заключили в Роскачестве.