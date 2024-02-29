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Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - 29.02.2024, ПРАЙМ
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Президент Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию. Выступление главы государства проходит в Гостином Дворе в Москве. Президент заявил, что | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:59+0300
2024-02-29T11:59+0300
2024-02-29T12:25+0300
политика
владимир путин
послание федеральному собранию
послание владимира путина федеральному собранию
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Президент Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию. Выступление главы государства проходит в Гостином Дворе в Москве. Президент заявил, что речь пойдет не только о ближайших планах. Каждое послание — это прежде всего взгляд в будущее. Речь пойдет о стратегических задачах, важных для долгосрочного развития страны.Реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Мы доказали, что Россия способна отвечать на самые сложные вызовы, подчеркнул глава государства.Путин поблагодарил всех, кто сейчас борется за интересы отечества, ежедневно рискует жизнью: "Весь народ преклоняется перед вашим подвигом. Россия будет помнить своих героев".
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LIVE: Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
LIVE: Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
2024-02-29T11:59+0300
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Политика, Владимир Путин, Послание Федеральному собранию, Послание Владимира Путина Федеральному собранию
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Президент Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию. Выступление главы государства проходит в Гостином Дворе в Москве. Президент заявил, что речь пойдет не только о ближайших планах. Каждое послание — это прежде всего взгляд в будущее. Речь пойдет о стратегических задачах, важных для долгосрочного развития страны.
2024-02-29T11:59+0300
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PT1S
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Послание президента Федеральному собранию
Президент Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию. Выступление главы государства проходит в Гостином Дворе в Москве. Президент заявил, что речь пойдет не только о ближайших планах. Каждое послание — это прежде всего взгляд в будущее. Речь пойдет о стратегических задачах, важных для долгосрочного развития страны.
Реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Мы доказали, что Россия способна отвечать на самые сложные вызовы, подчеркнул глава государства.
Путин поблагодарил всех, кто сейчас борется за интересы отечества, ежедневно рискует жизнью: "Весь народ преклоняется перед вашим подвигом. Россия будет помнить своих героев".