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Экономист рассказал о плюсах и минусах вклада с привязкой к ставке ЦБ

Экономист рассказал о плюсах и минусах вклада с привязкой к ставке ЦБ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Экономист рассказал о плюсах и минусах вклада с привязкой к ставке ЦБ

Вклад с плавающей ставке, привязанной к ставке Банка России, не сулит значительных выгод, но может быть удобнее стандартного продукта, рассказал агентству... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T02:02+0300

2024-02-29T02:02+0300

2024-02-29T02:02+0300

николай кузнецов

ставка банка россии

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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Вклад с плавающей ставке, привязанной к ставке Банка России, не сулит значительных выгод, но может быть удобнее стандартного продукта, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. ВТБ планирует запустить вклад с плавающей доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Условия по таким вкладам могут быть разные, но неизменно одно: процентная ставка по ним рассчитывается по формуле "ключевая плюс или минус некоторая величина в процентах", пояснил он. Преимущества такого депозита особенно проявляются в периоды роста ставки ЦБ, который связан, как правило, с усилением инфляции. Это приводит к увеличению доходности по вкладам, что компенсирует рост цен. В такие моменты банки оперативно предлагают более выгодные вклады, но воспользоваться ими не получится – ведь тогда придется закрыть действующий депозит, потеряв проценты. Избежать этого поможет вклад с плавающей ставкой: достаточно однажды открыть депозит на длительный срок, а дальше его доходность будет колебаться в зависимости от ключевой. "Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать "ручное управление”, - предполагает Кузнецов. То есть в данном случае вкладчикам предлагается выбор – тратить собственное время ради чуть большей доходности или согласиться с некоторым ее снижением и потратить свое время на что-то иное. Поэтому, по мнению экономиста, данный инструмент, скорее всего, останется уделом состоятельных вкладчиков уровня Private Banking или близкого к нему. Ведь именно в этой среде сегодня принято ценить время и удобство больше, чем деньги.

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Ульяна Крайняя https://1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

николай кузнецов, ставка банка россии, эксклюзив