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В МВФ оценили эффективность попыток ограничить нефтегазовые доходы России

В МВФ оценили эффективность попыток ограничить нефтегазовые доходы России - 29.02.2024, ПРАЙМ

В МВФ оценили эффективность попыток ограничить нефтегазовые доходы России

Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T05:19+0300

2024-02-29T05:19+0300

2024-02-29T05:19+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Попытки США ограничить доходы России от поставок энергоресурсов на мировой рынок не приносят результата благодаря странам, готовым бросить вызов усилиям Вашингтона, включая Китай и Индию, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Китай и Индия - это две страны, которым необходимы нефть и газ, это крупные государства, готовые бросить вызов вторичным санкциям США", - сообщил он агентству. По оценкам Аскари, пока стоимость энергоресурсов остается приемлемой для этих стран и власти осознают неготовность США применять к ним санкции за импорт российских энергоносителей, поставки в них будут продолжаться. Эксперт добавил, что Россия также адаптировалась к введенным против нее ограничениям, научившись наилучшим образом обходить санкции Запада. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мвф, россия, доходы