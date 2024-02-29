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Эксперты спрогнозировали курс евро на ближайшие недели

Эксперты спрогнозировали курс евро на ближайшие недели - 29.02.2024, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали курс евро на ближайшие недели

Курс евро останется в ближайшие недели неподалеку от круглого уровня 100 рублей, оценили для РИА Новости эксперты. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T05:38+0300

2024-02-29T05:38+0300

2024-02-29T05:43+0300

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Курс евро останется в ближайшие недели неподалеку от круглого уровня 100 рублей, оценили для РИА Новости эксперты. Курс евровалюты на Московской бирже в третьей декаде февраля вернулся на психологически значимый уровень 100 рублей и обновил максимум с 28 декабря прошлого года, поднявшись 22 февраля до 100,83 рубля. После этого на текущей неделе курс колеблется в рамках 98,8-100,8 рубля. Эксперты не дают единого прогноза по курсу евро, предпочитая называть ожидаемый диапазон. Впрочем, он выглядит достаточно узким - 97-102 рубля. ФАКТОРЫ КУРСООБРАЗОВАНИЯ С уходом фактора фискальных платежей февраля ситуация для рубля обычно локально ухудшается, так что выход евро к 101-102 рублям в первых числах марта возможен, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Тем более что принципиальных изменений в стоимости нефти с начала года не происходило, в то время как в январе-декабре дисконт российской нефти к марке Brent вырос до 18 долларов за баррель", - добавляет он. Слабые экспортные потоки и высокий объем импорта – негатив для рубля, считает Наталия Пырьева из "Цифра брокера". С другой стороны, девальвационный потенциал весьма ограничен – на стороне рубля накапливающийся эффект от жесткой ДКП, временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ РФ, отмечет Бахтин. Доля евровалюты во внешнеторговых расчетах РФ существенно упала, что напрямую отражается и на ее привлекательности внутри страны, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Так, доля расчетов за экспорт в евро в 2023 году снизилась с 22% до 9%, за импорт – с 24% до 16%. Похожая динамика наблюдается и на биржевых торгах, где доля объема торгов парой евро-рубль сократилась за год с 21% до менее 15%", - добавляет он. ПРОГНОЗЫ ПО КУРСУ В начале марта можно увидеть новые попытки сыграть на понижение рубля, учитывая сохраняющееся давление на торговый баланс со стороны импорта, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Одновременно с этим повышаются шансы на дальнейшее укрепление евро. Таким образом, евровалюта, скорее всего, надолго вернулась к отметкам выше 100 рублей", - прогнозирует он. На глобальном валютном рынке евро теряет позиции к доллару на фоне ожиданий более длительного периода высоких процентных ставок в США, полагает Евстифеев. "Вероятно, курс пары евро/доллар будет удерживаться выше отметки 1,08 в ближайшее время, что обусловит курс евро выше 100 рублей при курсе доллара более 92,5 рубля, ожидающемся в ближайшие недели", - добавляет он. Впрочем, есть и менее оптимистичные взгляды на евро. По оценкам Александра Потавина из ФГ "Финам", на ближайший месяц торговля евро в ближайшие недели будет проходить в диапазоне 98-101 рубль. По оценкам Бахтина, евро выше 100 рублей – история временная, и ближе к концу марта он будет на уровне 97-98 рублей.

https://1prime.ru/20231228/842699691.html

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Дмитрий Майоров

Дмитрий Майоров

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров

россия, курс евро, прогноз