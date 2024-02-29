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Военный аналитик объяснил, как США стали жертвой собственных санкций - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Военный аналитик объяснил, как США стали жертвой собственных санкций
Военный аналитик объяснил, как США стали жертвой собственных санкций - 29.02.2024, ПРАЙМ
Военный аналитик объяснил, как США стали жертвой собственных санкций
США по направлению создания малых разведывательных беспилотников стали жертвой собственных санкций, фактически заблокировав для Пентагона возможный импорт... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T06:12+0300
2024-02-29T06:12+0300
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. США по направлению создания малых разведывательных беспилотников стали жертвой собственных санкций, фактически заблокировав для Пентагона возможный импорт соответствующих систем из Китая, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий специалист в области БПЛА Денис Федутинов.По его словам, применение портативных мини-БЛА мультироторной схемы для видовой разведки и наблюдения в интересах подразделений низшего звена - одно из перспективных направлений. Ранее предполагалось, что такие функции будут выполнять БПЛА большей размерности, однако по опыту СВО стало понятно, что наличие собственных "глаз" в небе на уровне рота/взвод позволяет обеспечить большую гибкость в действиях подразделений, а дублирование с системами большей размерности повышает надежность.Как отметил аналитик, для ВС РФ вопрос дефицита беспилотных мультикоптеров в основном решался за счет закупки гражданских дронов иностранного производства, которые неплохо показали себя благодаря зрелости технологий. В то же время наличие политически обусловленных рисков подобных закупок иностранной техники делает актуальной задачу создания отечественных систем."Стоит отметить, что не только в российских Вооруженных силах имелась недооценка потенциала мультикоптеров. К примеру, подобное же упущение было характерно и для США. В настоящее время США лишили себя возможности закрыть имеющиеся потребности импортом из КНР, введя ограничения на госзакупки китайских дронов из-за имеющихся опасений. В результате сложившаяся ситуация стимулировала Пентагон к поиску местных решений", - отметил Федутинов.Он добавил, что похожие цели ставят перед собой и российское военное ведомство."Для их достижения необходимо выработать критерии, которым должны удовлетворять перспективные армейские мультикоптеры, провести отбор систем, разработанных российскими компаниями промышленности, с последующими сравнительными испытаниями, далее с опытной эксплуатацией в зоне СВО и последующими доработками в рабочем порядке", - отметил аналитик.
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сша, мнение
США, мнение, Вооружения
06:12 29.02.2024
 
Военный аналитик объяснил, как США стали жертвой собственных санкций

Эксперт Федутинов: США по направлению БПЛА стали жертвой собственных санкций

© Unsplash/Diana MăceşanuДрон, бпла
Дрон, бпла
© Unsplash/Diana Măceşanu
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. США по направлению создания малых разведывательных беспилотников стали жертвой собственных санкций, фактически заблокировав для Пентагона возможный импорт соответствующих систем из Китая, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий специалист в области БПЛА Денис Федутинов.
По его словам, применение портативных мини-БЛА мультироторной схемы для видовой разведки и наблюдения в интересах подразделений низшего звена - одно из перспективных направлений. Ранее предполагалось, что такие функции будут выполнять БПЛА большей размерности, однако по опыту СВО стало понятно, что наличие собственных "глаз" в небе на уровне рота/взвод позволяет обеспечить большую гибкость в действиях подразделений, а дублирование с системами большей размерности повышает надежность.
Как отметил аналитик, для ВС РФ вопрос дефицита беспилотных мультикоптеров в основном решался за счет закупки гражданских дронов иностранного производства, которые неплохо показали себя благодаря зрелости технологий. В то же время наличие политически обусловленных рисков подобных закупок иностранной техники делает актуальной задачу создания отечественных систем.
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"Стоит отметить, что не только в российских Вооруженных силах имелась недооценка потенциала мультикоптеров. К примеру, подобное же упущение было характерно и для США. В настоящее время США лишили себя возможности закрыть имеющиеся потребности импортом из КНР, введя ограничения на госзакупки китайских дронов из-за имеющихся опасений. В результате сложившаяся ситуация стимулировала Пентагон к поиску местных решений", - отметил Федутинов.
Он добавил, что похожие цели ставят перед собой и российское военное ведомство.
"Для их достижения необходимо выработать критерии, которым должны удовлетворять перспективные армейские мультикоптеры, провести отбор систем, разработанных российскими компаниями промышленности, с последующими сравнительными испытаниями, далее с опытной эксплуатацией в зоне СВО и последующими доработками в рабочем порядке", - отметил аналитик.
 
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