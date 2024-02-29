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Захарова прокомментировала соглашения Киева и стран Запада по безопасности

Захарова прокомментировала соглашения Киева и стран Запада по безопасности - 29.02.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала соглашения Киева и стран Запада по безопасности

Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, констатируют военную и финансовую помощь Украине, сообщила РИА Новости официальный | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T06:19+0300

2024-02-29T06:19+0300

2024-02-29T06:20+0300

россия

мария захарова

соглашения

украина

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Соглашения Киева и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, констатируют военную и финансовую помощь Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", которые подписал Киев с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Канаду, Италию и Данию, на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех документах речи нет, и они ничего не меняют по существу", - сказала она.По словам Захаровой, "в них лишь констатируется то, что давно происходит на практике, а именно - масштабная военно-техническая и финансовая помощь киевскому режиму".Она привела пример, согласно которому, "в рамках такого соглашения Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 года 7 миллиардов евро военной помощи и 6 миллиардов евро в последующие годы, Париж - 3 миллиарда евро в этом году"."Лондон собирается потратить на нужды ВСУ порядка 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, а Оттава - более 2 миллиардов долларов", - заметила Захарова, добавив, что "ничего сверх этого Киеву никто не обещал и до подписания указанных соглашений".По ее словам, "сами представители западных стран, которые подписывают такие документы с Киевом, отзываются о них, как о пустых и необязательных". Так, продолжила она, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что "соглашение о гарантиях безопасности" Италии с Украиной является "политическим и символическим" и "не будет иметь юридической силы".Официальный представитель МИД России указала, что Запад давно уже дискредитировал само понятие "гарантии". Она напомнила, что в феврале 2014 года "Берлин, Париж и Варшава ничего не сделали для реализации соглашения законного президента Украины Виктора Януковича и оппозиции, хотя "гарантировали" его выполнение". "В феврале 2015 года Германия и Франция стали "гарантами" минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН, который затем вместе с Киевом и "похоронили", введя в заблуждение все мировое сообщество относительно искренности своих намерений", - добавила она."Сегодня западники вновь не спешат брать на себя "гарантии" и связываться с обременительными обязательствами, а преследуют лишь одну цель - превратить Украину в бесправную колонию и использовать ее как инструмент против России", - заключила Захарова.

https://1prime.ru/20240217/843099291.html

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россия, мария захарова, соглашения, украина