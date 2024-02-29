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Новая Зеландия ввела новые санкции против России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Новая Зеландия ввела новые санкции против России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против России на фоне конфликта РФ с Украиной, говорится на сайте министерства иностранных дел и торговли Новой... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T07:01+0300
2024-02-29T07:02+0300
россия
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против России на фоне конфликта РФ с Украиной, говорится на сайте министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии. "Новая Зеландия ... ввела санкции против 45 физических и 16 юридических лиц, оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники", - отмечается на сайте ведомства. По данным министерства, власти также ввели ограничение цены на нефть российского происхождения и на экспорт товаров в Россию и Беларусь через третьи страны. В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия
РОССИЯ
07:01 29.02.2024 (обновлено: 07:02 29.02.2024)
 
Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против РФ из-за конфликта на Украине

© fotolia.com / Anke van Wyk"Флаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© fotolia.com / Anke van Wyk
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против России на фоне конфликта РФ с Украиной, говорится на сайте министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.
"Новая Зеландия ... ввела санкции против 45 физических и 16 юридических лиц, оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники", - отмечается на сайте ведомства.
По данным министерства, власти также ввели ограничение цены на нефть российского происхождения и на экспорт товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.
В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов".
Дрон, бпла
Военный аналитик объяснил, как США стали жертвой собственных санкций
06:12
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
РОССИЯ
 
 
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