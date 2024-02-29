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Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо
Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо - 29.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо
Мировой спрос на дизельное топливо вернулся к допандемийному уровню и в марте продолжит расти, при этом его запасы будут ниже среднего, способствуя росту цен,... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T07:08+0300
2024-02-29T07:12+0300
мировой спрос
дизтопливо
прогноз
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Мировой спрос на дизельное топливо вернулся к допандемийному уровню и в марте продолжит расти, при этом его запасы будут ниже среднего, способствуя росту цен, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин. "Спрос на дизель вернулся к допандемийному уровню и, как ожидается, будет следовать типичным сезонным закономерностям. Спрос на это топливо выше в весенние и летние месяцы, чем в зимние, на большинстве рынков, в основном из-за сезонного увеличения интенсивности автотранспортного потока и объемов строительства", - сказал эксперт, комментируя перспективы мирового рынка дизтоплива в марте. По словам Терешкина, промышленная активность в США и Европе в марте может вернуться к росту после неглубокого, но продолжительного спада в 2022-2023 годах. "В итоге мировые запасы дизтоплива, по прогнозам, останутся ниже среднего уровня и вполне могут еще больше сократиться, усиливая повышательное давление на цены", - отметил он. По его словам, в течение последнего года ни в одном регионе не наблюдалось устойчивого накопления запасов дизельного топлива, несмотря на вялую динамику в промышленности. Поставки были нарушены из-за инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах в России и атак хуситов на суда в Красном море. Например, объем поставок дизтоплива в Европу в феврале уменьшился более чем вдвое, до 2,53 миллиона тонн с 6,02 миллиона тонн в январе, сказал Терешкин. После начала конфликта в секторе Газа поставки с Ближнего Востока упали уже в два раза.
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мировой спрос, дизтопливо, прогноз
Мировой спрос, дизтопливо, прогноз
07:08 29.02.2024 (обновлено: 07:12 29.02.2024)
 
Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо

Эксперт Терешкин: мировой спрос на дизтопливо в марте продолжит расти

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Мировой спрос на дизельное топливо вернулся к допандемийному уровню и в марте продолжит расти, при этом его запасы будут ниже среднего, способствуя росту цен, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин.
"Спрос на дизель вернулся к допандемийному уровню и, как ожидается, будет следовать типичным сезонным закономерностям. Спрос на это топливо выше в весенние и летние месяцы, чем в зимние, на большинстве рынков, в основном из-за сезонного увеличения интенсивности автотранспортного потока и объемов строительства", - сказал эксперт, комментируя перспективы мирового рынка дизтоплива в марте.
По словам Терешкина, промышленная активность в США и Европе в марте может вернуться к росту после неглубокого, но продолжительного спада в 2022-2023 годах. "В итоге мировые запасы дизтоплива, по прогнозам, останутся ниже среднего уровня и вполне могут еще больше сократиться, усиливая повышательное давление на цены", - отметил он.
По его словам, в течение последнего года ни в одном регионе не наблюдалось устойчивого накопления запасов дизельного топлива, несмотря на вялую динамику в промышленности. Поставки были нарушены из-за инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах в России и атак хуситов на суда в Красном море.
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Например, объем поставок дизтоплива в Европу в феврале уменьшился более чем вдвое, до 2,53 миллиона тонн с 6,02 миллиона тонн в январе, сказал Терешкин. После начала конфликта в секторе Газа поставки с Ближнего Востока упали уже в два раза.
 
Мировой спросдизтопливопрогноз
 
 
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