https://1prime.ru/20240229/845698450.html
Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо
Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо - 29.02.2024, ПРАЙМ
Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо
Мировой спрос на дизельное топливо вернулся к допандемийному уровню и в марте продолжит расти, при этом его запасы будут ниже среднего, способствуя росту цен,... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T07:08+0300
2024-02-29T07:08+0300
2024-02-29T07:12+0300
мировой спрос
дизтопливо
прогноз
https://1prime.ru/img/82944/60/829446001_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0db025ad6731052de792f4b6feb5243e.jpg
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Мировой спрос на дизельное топливо вернулся к допандемийному уровню и в марте продолжит расти, при этом его запасы будут ниже среднего, способствуя росту цен, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин. "Спрос на дизель вернулся к допандемийному уровню и, как ожидается, будет следовать типичным сезонным закономерностям. Спрос на это топливо выше в весенние и летние месяцы, чем в зимние, на большинстве рынков, в основном из-за сезонного увеличения интенсивности автотранспортного потока и объемов строительства", - сказал эксперт, комментируя перспективы мирового рынка дизтоплива в марте. По словам Терешкина, промышленная активность в США и Европе в марте может вернуться к росту после неглубокого, но продолжительного спада в 2022-2023 годах. "В итоге мировые запасы дизтоплива, по прогнозам, останутся ниже среднего уровня и вполне могут еще больше сократиться, усиливая повышательное давление на цены", - отметил он. По его словам, в течение последнего года ни в одном регионе не наблюдалось устойчивого накопления запасов дизельного топлива, несмотря на вялую динамику в промышленности. Поставки были нарушены из-за инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах в России и атак хуситов на суда в Красном море. Например, объем поставок дизтоплива в Европу в феврале уменьшился более чем вдвое, до 2,53 миллиона тонн с 6,02 миллиона тонн в январе, сказал Терешкин. После начала конфликта в секторе Газа поставки с Ближнего Востока упали уже в два раза.
https://1prime.ru/20240207/843011342.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/82944/60/829446001_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a044ac9f8348990d6f3d66208db7780d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировой спрос, дизтопливо, прогноз
Мировой спрос, дизтопливо, прогноз
Эксперт предсказал рост мирового спроса на дизтопливо
Эксперт Терешкин: мировой спрос на дизтопливо в марте продолжит расти
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Мировой спрос на дизельное топливо вернулся к допандемийному уровню и в марте продолжит расти, при этом его запасы будут ниже среднего, способствуя росту цен, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин.
"Спрос на дизель вернулся к допандемийному уровню и, как ожидается, будет следовать типичным сезонным закономерностям. Спрос на это топливо выше в весенние и летние месяцы, чем в зимние, на большинстве рынков, в основном из-за сезонного увеличения интенсивности автотранспортного потока и объемов строительства", - сказал эксперт, комментируя перспективы мирового рынка дизтоплива в марте.
По словам Терешкина, промышленная активность в США и Европе в марте может вернуться к росту после неглубокого, но продолжительного спада в 2022-2023 годах. "В итоге мировые запасы дизтоплива, по прогнозам, останутся ниже среднего уровня и вполне могут еще больше сократиться, усиливая повышательное давление на цены", - отметил он.
По его словам, в течение последнего года ни в одном регионе не наблюдалось устойчивого накопления запасов дизельного топлива, несмотря на вялую динамику в промышленности. Поставки были нарушены из-за инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах в России и атак хуситов на суда в Красном море.
Росстат отметил рост цен на дизтопливо на российских заправках
Например, объем поставок дизтоплива в Европу в феврале уменьшился более чем вдвое, до 2,53 миллиона тонн с 6,02 миллиона тонн в январе, сказал Терешкин. После начала конфликта в секторе Газа поставки с Ближнего Востока упали уже в два раза.