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В Турции рассказали о сложностях предприятий из-за платежных проблем с РФ - 29.02.2024, ПРАЙМ
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В Турции рассказали о сложностях предприятий из-за платежных проблем с РФ
В Турции рассказали о сложностях предприятий из-за платежных проблем с РФ - 29.02.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали о сложностях предприятий из-за платежных проблем с РФ
Проблема с платежными переводами из России в Турции не находит решения уже более месяца, турецкие промышленники находятся в затруднительном положении, пишет... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T07:34+0300
2024-02-29T07:35+0300
турция
промпредприятия
сложности
платежи
россия
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Проблема с платежными переводами из России в Турции не находит решения уже более месяца, турецкие промышленники находятся в затруднительном положении, пишет газета Aydınlık.Турецкие банки сейчас не проводят торговые платежи из России, кроме как за продукты питания, угрожают компаниям приостановить проведение по их счетам валютообменных операций, сообщило ранее издание."Отказ турецких банков принимать платежи из России поставил промышленников в затруднительное положение. Проблема, длящаяся уже более месяца, до сих пор не решена. Невозможность получить оплату за товары, не подпадающие под санкции, создает дискомфорт среди экспортеров", - пишет издание.При этом газета отмечает, что Россия остаётся целевым рынком для турецких компаний.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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турция, промпредприятия, сложности, платежи, россия
ТУРЦИЯ, промпредприятия, сложности, платежи, РОССИЯ
07:34 29.02.2024 (обновлено: 07:35 29.02.2024)
 
В Турции рассказали о сложностях предприятий из-за платежных проблем с РФ

Aydınlık: предприятия Турции испытывают сложности из-за платежных проблем с РФ

© AFP / Adem Altal*Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция
*Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© AFP / Adem Altal
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Проблема с платежными переводами из России в Турции не находит решения уже более месяца, турецкие промышленники находятся в затруднительном положении, пишет газета Aydınlık.
Турецкие банки сейчас не проводят торговые платежи из России, кроме как за продукты питания, угрожают компаниям приостановить проведение по их счетам валютообменных операций, сообщило ранее издание.
"Отказ турецких банков принимать платежи из России поставил промышленников в затруднительное положение. Проблема, длящаяся уже более месяца, до сих пор не решена. Невозможность получить оплату за товары, не подпадающие под санкции, создает дискомфорт среди экспортеров", - пишет издание.
При этом газета отмечает, что Россия остаётся целевым рынком для турецких компаний.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
В Минторге Турции прокомментировали сообщения об угрозах со стороны США
Вчера, 08:19
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
 
ТУРЦИЯпромпредприятиясложностиплатежиРОССИЯ
 
 
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