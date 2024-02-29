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Банк России продал рекордный за месяц объем юаней по валютному свопу

Банк России продал рекордный за месяц объем юаней по валютному свопу - 29.02.2024, ПРАЙМ

Банк России продал рекордный за месяц объем юаней по валютному свопу

Банк России 28 февраля продал в рамках валютного свопа 6,846 миллиарда юаней на 87,195 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала месяца,... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T07:40+0300

2024-02-29T07:40+0300

2024-02-29T07:40+0300

банк россии

банк россии

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Банк России 28 февраля продал в рамках валютного свопа 6,846 миллиарда юаней на 87,195 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала месяца, говорится в материалах ЦБ. Ранее Банк России после перерыва почти в две недели вновь возобновил продажу юаней в рамках валютного свопа. Так, Центробанк 20 февраля осуществил по этому механизму продажу 303 миллиона юаней на 3,88 миллиарда рублей. А 21 февраля продал в рамках валютного свопа 3,71 миллиарда юаней на 47,493 миллиарда рублей. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Так, рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 29 декабря - 13,751 миллиарда на 173,562 миллиарда рублей. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.

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банк россии, рекорд