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Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику
Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику - 29.02.2024, ПРАЙМ
Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику
Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T08:07+0300
2024-02-29T08:19+0300
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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы", - сообщил он агентству на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю. Более того, по оценкам Аскари, санкции США ведут к изменению структуры глобальной экономики, что еще больше усилит инфляцию в мире. В январе МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%, следует из доклада организации. Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато". Ранее первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат признала, что действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну.
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сша
США
08:07 29.02.2024 (обновлено: 08:19 29.02.2024)
 
Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику

Экс-член совета МВФ Аскари: санкции США сокращают торговлю и меняют мировую экономику

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
"Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы", - сообщил он агентству на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю.
Более того, по оценкам Аскари, санкции США ведут к изменению структуры глобальной экономики, что еще больше усилит инфляцию в мире.
В январе МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%, следует из доклада организации. Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато".
Дрон, бпла
Военный аналитик объяснил, как США стали жертвой собственных санкций
06:12
Ранее первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат признала, что действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну.
 
США
 
 
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