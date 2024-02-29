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Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику

Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику - 29.02.2024, ПРАЙМ

Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику

Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T08:07+0300

2024-02-29T08:07+0300

2024-02-29T08:19+0300

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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы", - сообщил он агентству на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю. Более того, по оценкам Аскари, санкции США ведут к изменению структуры глобальной экономики, что еще больше усилит инфляцию в мире. В январе МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%, следует из доклада организации. Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато". Ранее первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат признала, что действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну.

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