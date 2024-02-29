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Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику
Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику - 29.02.2024, ПРАЙМ
Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику
Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T08:07+0300
2024-02-29T08:07+0300
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ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы", - сообщил он агентству на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю. Более того, по оценкам Аскари, санкции США ведут к изменению структуры глобальной экономики, что еще больше усилит инфляцию в мире. В январе МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%, следует из доклада организации. Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато". Ранее первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат признала, что действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну.
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Экс-член совета МВФ оценил влияние санкций США на мировую экономику
Экс-член совета МВФ Аскари: санкции США сокращают торговлю и меняют мировую экономику
ВАШИНГТОН, 29 фев - ПРАЙМ. Избыточное использование США санкционной политики ведет к сокращению мировой торговли и меняют структуру глобальной экономики, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
"Меньше мировой торговли по сравнению с тем, что мы могли бы иметь… а также мы можем наблюдать появление трех-четырех мощных торговых блоков, где политика и финансы стран более согласованы", - сообщил он агентству на вопрос о влиянии американских санкций на мировую торговлю.
Более того, по оценкам Аскари, санкции США ведут к изменению структуры глобальной экономики, что еще больше усилит инфляцию в мире.
В январе МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году - до 3,6%, следует из доклада организации. Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато".
Военный аналитик объяснил, как США стали жертвой собственных санкций
Ранее первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат признала, что действующая система международной торговли не была создана для разрешения торговых конфликтов, в основе которых лежат вопросы национальной безопасности, а мировая экономика уже имеет самые слабые за последние десятилетия перспективы роста и не может себе позволить еще одну холодную войну.