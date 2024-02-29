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Названа черта характера, которая объединяет Макрона и Зеленского

Названа черта характера, которая объединяет Макрона и Зеленского - 29.02.2024, ПРАЙМ

Названа черта характера, которая объединяет Макрона и Зеленского

Президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского объединяет комплекс Наполеона, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T08:30+0300

2024-02-29T08:30+0300

2024-02-29T08:30+0300

эммануэль макрон

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – ПРАЙМ. Президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского объединяет комплекс Наполеона, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя вероятность отправки французских войск на Украину.Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий. Зеленский заявил, что обсудит с Макроном данную инициативу в середине марта, когда тот посетит Украину."Макрона и Зеленского объединяет комплекс Наполеона. Зеленский полностью потерял человечность и готов бросать в топку личных амбиций не только своих граждан, но и тех, кого считает союзниками и друзьями", — сказал Чегринец и добавил, что Макрон напоминает ему "Наполеона на минималках".Чегринец отметил, что Макрон может предложить Зеленскому все что угодно, "вплоть до размещения французских войск на Луне и на Солнце", но от этого они там не появятся. "Сегодня Макрон — это "хромая утка", он больше избираться президентом не будет и может позволить себе на словах больше, чем его коллеги-дуремары из других европейских стран, поэтому и прогревает публику перед провалом проекта "Украина", — пояснил он.Комплекс Наполеона "синдром Наполеона, синдром коротышки" — приписываемый людям небольшого роста набор психологических особенностей. Сторонники этого социального стереотипа полагают, что такие люди характеризуются высокомерием и чрезмерно агрессивной манерой поведения.

https://1prime.ru/20240227/844608796.html

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эммануэль макрон, владимир зеленский