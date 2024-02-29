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Белоусов отметил эффективность обязательной продажи валютной выручки

Белоусов отметил эффективность обязательной продажи валютной выручки - 29.02.2024, ПРАЙМ

Белоусов отметил эффективность обязательной продажи валютной выручки

Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами показал свою эффективность, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе встречи с... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T08:42+0300

2024-02-29T08:42+0300

2024-02-29T09:04+0300

андрей белоусов

продажа валютной выручки

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами показал свою эффективность, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, получаемой отдельными экспортерами по внешнеторговым договорам. Об этом сообщил в четверг представитель первого вице-премьера."Наша задача – обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", – цитирует Белоусова его аппарат.Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление.Отмечается, что в ходе совещания участники рассказали о своем опыте применения указа президента России, обменялись мнениями и договорились о дальнейшем взаимодействии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей белоусов, продажа валютной выручки