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Белоусов отметил эффективность обязательной продажи валютной выручки
Белоусов отметил эффективность обязательной продажи валютной выручки - 29.02.2024, ПРАЙМ
Белоусов отметил эффективность обязательной продажи валютной выручки
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами показал свою эффективность, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе встречи с... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T08:42+0300
2024-02-29T08:42+0300
2024-02-29T09:04+0300
андрей белоусов
продажа валютной выручки
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами показал свою эффективность, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, получаемой отдельными экспортерами по внешнеторговым договорам. Об этом сообщил в четверг представитель первого вице-премьера."Наша задача – обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", – цитирует Белоусова его аппарат.Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление.Отмечается, что в ходе совещания участники рассказали о своем опыте применения указа президента России, обменялись мнениями и договорились о дальнейшем взаимодействии.
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андрей белоусов, продажа валютной выручки
Андрей Белоусов, продажа валютной выручки
Белоусов отметил эффективность обязательной продажи валютной выручки
Белоусов: обязательная продажа валютной выручки экспортерами показала свою эффективность
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами показал свою эффективность, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, получаемой отдельными экспортерами по внешнеторговым договорам. Об этом сообщил в четверг представитель первого вице-премьера.
"Наша задача – обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", – цитирует Белоусова его аппарат.
Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года. В правительстве положительно оценили эффективность данной меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Минфин РФ со своей стороны сообщил, что считает обоснованным ее продление.
Росфинмониторинг рассказал об информировании о продаже валютной выручки
Отмечается, что в ходе совещания участники рассказали о своем опыте применения указа президента России, обменялись мнениями и договорились о дальнейшем взаимодействии.