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"Вторжение": в Германии разработали сценарий нападения России на НАТО
"Вторжение": в Германии разработали сценарий нападения России на НАТО - 29.02.2024, ПРАЙМ
"Вторжение": в Германии разработали сценарий нападения России на НАТО
Немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения Российской Федерации на НАТО. Как отмечается, авторы материала основывались на... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T08:53+0300
2024-02-29T08:53+0300
2024-02-29T08:58+0300
нападение
россия
нато
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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения Российской Федерации на НАТО. Как отмечается, авторы материала основывались на "правительственном документе", который был "представлен парламенту".В опубликованном сценарии предполагается, что нападение Вооруженных сил России может состоять из четырех фаз. Первая из них – кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях для разобщения властей и населения стран Запада. При этом в публикации допускается, что параллельно могут проводиться кибератаки на объекты критической инфраструктуры стран-членов Североатлантического альянса.На второй фазе, согласно "правительственному документу", к которому апеллирует Bild, Россия должна начать маневры войск на границах стран НАТО и в то же время – усилить шпионаж и кибератаки. В материале не исключается, что на этой фазе могут быть выведены из строя первые космические спутники, а кроме того, произойдут нападения на химпредприятия и АЭС Германии.Третья фаза – непосредственное вторжении российских войск. Четвертая — сражения на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Причем на финальной фазе не исключается, что Российская Федерация может применить все виды неконвенционного оружия - биологического, химического, ядерного, а вместе с тем предполагается, что Россия выведет из строя все электронные устройства противника с помощью электромагнитных импульсов.В январе издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщило, что в Германии разрабатывается план войны стран НАТО с Российской Федерацией, которая, согласно сценарию минобороны ФРГ, может начаться летом 2025 года. В качестве наиболее вероятного места столкновения в публикации указывается Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
https://1prime.ru/20240228/845689123.html
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нападение, россия, нато
"Вторжение": в Германии разработали сценарий нападения России на НАТО
Bild: в правительстве Германии разработали сценарий нападения России на НАТО
МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ.
Немецкий журнал Bild
опубликовал теоретический сценарий нападения Российской Федерации на НАТО. Как отмечается, авторы материала основывались на "правительственном документе", который был "представлен парламенту".
В опубликованном сценарии предполагается, что нападение Вооруженных сил России может состоять из четырех фаз. Первая из них – кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях для разобщения властей и населения стран Запада. При этом в публикации допускается, что параллельно могут проводиться кибератаки на объекты критической инфраструктуры стран-членов Североатлантического альянса.
На второй фазе, согласно "правительственному документу", к которому апеллирует Bild, Россия должна начать маневры войск на границах стран НАТО и в то же время – усилить шпионаж и кибератаки. В материале не исключается, что на этой фазе могут быть выведены из строя первые космические спутники, а кроме того, произойдут нападения на химпредприятия и АЭС Германии.
Третья фаза – непосредственное вторжении российских войск. Четвертая — сражения на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Причем на финальной фазе не исключается, что Российская Федерация может применить все виды неконвенционного оружия - биологического, химического, ядерного, а вместе с тем предполагается, что Россия выведет из строя все электронные устройства противника с помощью электромагнитных импульсов.
СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией
В январе издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщило, что в Германии разрабатывается план войны стран НАТО с Российской Федерацией, которая, согласно сценарию минобороны ФРГ, может начаться летом 2025 года. В качестве наиболее вероятного места столкновения в публикации указывается Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.