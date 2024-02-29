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АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка" - 29.02.2024, ПРАЙМ
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АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка"
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка" - 29.02.2024, ПРАЙМ
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:08+0300
2024-02-29T09:29+0300
асв
киви банк
страховое возмещение
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство."Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.
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асв, киви банк, страховое возмещение
АСВ, киви банк, страховое возмещение
09:08 29.02.2024 (обновлено: 09:29 29.02.2024)
 
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка"

АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов.
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство.
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"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.
 
АСВкиви банкстраховое возмещение
 
 
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