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АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка"

АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка" - 29.02.2024, ПРАЙМ

АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T09:08+0300

2024-02-29T09:08+0300

2024-02-29T09:29+0300

асв

киви банк

страховое возмещение

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство."Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240228/844612925.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

асв, киви банк, страховое возмещение