https://1prime.ru/20240229/845701595.html
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка"
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка" - 29.02.2024, ПРАЙМ
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:08+0300
2024-02-29T09:08+0300
2024-02-29T09:29+0300
асв
киви банк
страховое возмещение
https://1prime.ru/img/83471/97/834719714_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3080c5af1d32a86e1b23681aef2c8340.jpg
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство."Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240228/844612925.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83471/97/834719714_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bc1b0c3bfb3d156c124e61e1d3a50d92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
асв, киви банк, страховое возмещение
АСВ, киви банк, страховое возмещение
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка"
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб"
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам "Киви банка" через "Уралсиб", сообщило агентство.
ЦБ отозвал лицензию у банка "Гефест"
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва). ...Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться... через ПАО "Банк Уралсиб", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.