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Киев потерял ключевого союзника в конгрессе США, пишут СМИ

Киев потерял ключевого союзника в конгрессе США, пишут СМИ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Киев потерял ключевого союзника в конгрессе США, пишут СМИ

Решение лидера республиканской партии в сенате США Митча Макконнелла уйти со своего поста в ноябре может снизить шансы Украины на получение новой военной помощи | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T09:27+0300

2024-02-29T09:27+0300

2024-02-29T09:27+0300

сша

поддержка украины

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Решение лидера республиканской партии в сенате США Митча Макконнелла уйти со своего поста в ноябре может снизить шансы Украины на получение новой военной помощи от Вашингтона, сообщает газета Politico.Макконнеллу исполнилось 82 года. О своем решении покинуть пост сенатор объявил в среду. По его словам, он дольше всех в американской истории находился в должности лидера фракции в сенате."Внезапное заявление лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о том, что он уйдет со своего поста в ноябре, означает, что руководство республиканцев рискует потерять своего самого известного сторонника Украины", — пишет издание.Отмечается, что в течение нескольких лет Макконнелл выступал за финансирование и поставки вооружения Украине. По данным Politico, он тесно сотрудничал с лидерами демократической партии, чтобы сенат принял новый пакет помощи Киеву.Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс рассказал изданию, что поддержка Украины республиканцами "несколько изменится" с уходом Макконнелла. "По крайней мере, произойдет небольшой сдвиг, потому что, независимо от того, кто будет лидером, они не будут так сильно заботиться об Украине, как Митч Макконнелл", — процитировала газета слова Вэнса.Республиканцы в палате представителей США до сих пор не поддержали запрос администрации о новых средствах для Украины, при этом выделенные ранее деньги закончились в декабре 2023 года.

https://1prime.ru/20240228/ukraine-845409725.html

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сша, поддержка украины