Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/845703163.html
В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО
В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО - 29.02.2024, ПРАЙМ
В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО
План российской атаки на Германию и другие страны-члены НАТО не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе, это намеренно... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:40+0300
2024-02-29T09:40+0300
германия
нато
третья мировая война
https://1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - ПРАЙМ. План российской атаки на Германию и другие страны-члены НАТО не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе, это намеренно опубликованная страшилка, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Ранее немецкое издание Bild опубликовала теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. В документе под нападением подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". Авторы документа полагают, что подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз.По мнению Горбачева, если гипотетически представить реализацию данного плана, то это будет началом мировой войны, так как Германия входит в НАТО и основу блока составляет не европейский ВПК, а США."С учетом того, что объекты США практически повсеместно находятся в Европе, а Германия по всем параметрам, включая правовые, является оккупированной страной, нападение кого бы то ни было на Германию будет квалифицировано как нападение на США. Поэтому сама суть документа лжива, не соответствует возможным сценариям развития конфликта в Европе, даже самым фантастическим. Поэтому это намеренно опубликованная страшилка", — пояснил эксперт.Он также отметил, что распространение конфликта на космическое пространство (что отражено в плане как одна из частей развития конфликта) затронет все человечество и может отбросить его в развитии на сотню лет назад.
https://1prime.ru/20240228/845689123.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, нато, третья мировая война
ГЕРМАНИЯ, НАТО, третья мировая война
09:40 29.02.2024
 
В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО

Горбачев: план нападения России на НАТО является намеренно опубликованной страшилкой

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - ПРАЙМ. План российской атаки на Германию и другие страны-члены НАТО не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе, это намеренно опубликованная страшилка, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Ранее немецкое издание Bild опубликовала теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. В документе под нападением подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". Авторы документа полагают, что подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз.
По мнению Горбачева, если гипотетически представить реализацию данного плана, то это будет началом мировой войны, так как Германия входит в НАТО и основу блока составляет не европейский ВПК, а США.
"С учетом того, что объекты США практически повсеместно находятся в Европе, а Германия по всем параметрам, включая правовые, является оккупированной страной, нападение кого бы то ни было на Германию будет квалифицировано как нападение на США. Поэтому сама суть документа лжива, не соответствует возможным сценариям развития конфликта в Европе, даже самым фантастическим. Поэтому это намеренно опубликованная страшилка", — пояснил эксперт.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией
Вчера, 18:09
Он также отметил, что распространение конфликта на космическое пространство (что отражено в плане как одна из частей развития конфликта) затронет все человечество и может отбросить его в развитии на сотню лет назад.
 
ГЕРМАНИЯНАТОтретья мировая война
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала