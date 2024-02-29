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В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО
В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО - 29.02.2024, ПРАЙМ
В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО
План российской атаки на Германию и другие страны-члены НАТО не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе, это намеренно... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:40+0300
2024-02-29T09:40+0300
2024-02-29T09:40+0300
германия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - ПРАЙМ. План российской атаки на Германию и другие страны-члены НАТО не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе, это намеренно опубликованная страшилка, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Ранее немецкое издание Bild опубликовала теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. В документе под нападением подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". Авторы документа полагают, что подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз.По мнению Горбачева, если гипотетически представить реализацию данного плана, то это будет началом мировой войны, так как Германия входит в НАТО и основу блока составляет не европейский ВПК, а США."С учетом того, что объекты США практически повсеместно находятся в Европе, а Германия по всем параметрам, включая правовые, является оккупированной страной, нападение кого бы то ни было на Германию будет квалифицировано как нападение на США. Поэтому сама суть документа лжива, не соответствует возможным сценариям развития конфликта в Европе, даже самым фантастическим. Поэтому это намеренно опубликованная страшилка", — пояснил эксперт.Он также отметил, что распространение конфликта на космическое пространство (что отражено в плане как одна из частей развития конфликта) затронет все человечество и может отбросить его в развитии на сотню лет назад.
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германия, нато, третья мировая война
ГЕРМАНИЯ, НАТО, третья мировая война
В России оценили фантастические сценарии конфликта с НАТО
Горбачев: план нападения России на НАТО является намеренно опубликованной страшилкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - ПРАЙМ. План российской атаки на Германию и другие страны-члены НАТО не соответствует даже фантастическим сценариям развития конфликта в Европе, это намеренно опубликованная страшилка, заявил РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Ранее немецкое издание Bild опубликовала теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. В документе под нападением подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". Авторы документа полагают, что подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз.
По мнению Горбачева, если гипотетически представить реализацию данного плана, то это будет началом мировой войны, так как Германия входит в НАТО и основу блока составляет не европейский ВПК, а США.
"С учетом того, что объекты США практически повсеместно находятся в Европе, а Германия по всем параметрам, включая правовые, является оккупированной страной, нападение кого бы то ни было на Германию будет квалифицировано как нападение на США. Поэтому сама суть документа лжива, не соответствует возможным сценариям развития конфликта в Европе, даже самым фантастическим. Поэтому это намеренно опубликованная страшилка", — пояснил эксперт.
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Он также отметил, что распространение конфликта на космическое пространство (что отражено в плане как одна из частей развития конфликта) затронет все человечество и может отбросить его в развитии на сотню лет назад.