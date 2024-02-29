Рост акций и рубля продолжается

Индекс акций Мосбиржи прибавил еще 0,7%, на вечерке было 3230 п. Заминка на подъеме была недолгой, и рынок может двигаться дальше. По сути, санкционные страхи улеглись, состоялся выкуп глубокой просадки, причем быстро. В марте не исключаем обновления полугодовых максимумов у 3300 п. Факторы оптимизма — ожидания завершения подъема ставки ЦБ, дивиденды корпораций.В лидерах акции ПИК (+6%) — несмотря на санкции США, бумаги переписали максимумы с февраля 2022 г. Бизнес внутри страны, и новые барьеры недружественных партнеров не страшат. Бумаги X5 Group обновили двухлетние пики на фоне ожиданий принудительной редомициляции корпорации. Не отстают и акции Магнита — ценовые максимумы аж с осени 2017 г. на фоне высоких дивидендных ожиданий.В аутсайдерах оказались прежние лидеры — бумаги ЭсЭфАй. Ралли с начала года на фоне грядущего IPO дочки и уменьшения уставного капитала превышало уже 220%, и это был перебор. Перекупленность дала о себе знать, и вчера -15%.Рубль ожидаемо продолжил укрепление, доллар упал на 91. Вариант поближе к 90 в начале весны остается базовым. Жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров — пока строго за нацвалюту.
Индекс акций Мосбиржи прибавил еще 0,7%, на вечерке было 3230 п. Заминка на подъеме была недолгой, и рынок может двигаться дальше. По сути, санкционные страхи улеглись, состоялся выкуп глубокой просадки, причем быстро. В марте не исключаем обновления полугодовых максимумов у 3300 п. Факторы оптимизма — ожидания завершения подъема ставки ЦБ, дивиденды корпораций.
В лидерах акции ПИК (+6%) — несмотря на санкции США, бумаги переписали максимумы с февраля 2022 г. Бизнес внутри страны, и новые барьеры недружественных партнеров не страшат. Бумаги X5 Group обновили двухлетние пики на фоне ожиданий принудительной редомициляции корпорации. Не отстают и акции Магнита — ценовые максимумы аж с осени 2017 г. на фоне высоких дивидендных ожиданий.
В аутсайдерах оказались прежние лидеры — бумаги ЭсЭфАй. Ралли с начала года на фоне грядущего IPO дочки и уменьшения уставного капитала превышало уже 220%, и это был перебор. Перекупленность дала о себе знать, и вчера -15%.
Рубль ожидаемо продолжил укрепление, доллар упал на 91. Вариант поближе к 90 в начале весны остается базовым. Жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров — пока строго за нацвалюту.
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