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Рост акций и рубля продолжается - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Рост акций и рубля продолжается
Рост акций и рубля продолжается - 29.02.2024, ПРАЙМ
Рост акций и рубля продолжается
Индекс акций Мосбиржи прибавил еще 0,7%, на вечерке было 3230 п. Заминка на подъеме была недолгой, и рынок может двигаться дальше. По сути, санкционные страхи... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T09:42+0300
2024-02-29T09:42+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
торги
https://1prime.ru/img/sharing/article/845703281.jpg?1709188943
Индекс акций Мосбиржи прибавил еще 0,7%, на вечерке было 3230 п. Заминка на подъеме была недолгой, и рынок может двигаться дальше. По сути, санкционные страхи улеглись, состоялся выкуп глубокой просадки, причем быстро. В марте не исключаем обновления полугодовых максимумов у 3300 п. Факторы оптимизма — ожидания завершения подъема ставки ЦБ, дивиденды корпораций.В лидерах акции ПИК (+6%) — несмотря на санкции США, бумаги переписали максимумы с февраля 2022 г. Бизнес внутри страны, и новые барьеры недружественных партнеров не страшат. Бумаги X5 Group обновили двухлетние пики на фоне ожиданий принудительной редомициляции корпорации. Не отстают и акции Магнита — ценовые максимумы аж с осени 2017 г. на фоне высоких дивидендных ожиданий.В аутсайдерах оказались прежние лидеры — бумаги ЭсЭфАй. Ралли с начала года на фоне грядущего IPO дочки и уменьшения уставного капитала превышало уже 220%, и это был перебор. Перекупленность дала о себе знать, и вчера -15%.Рубль ожидаемо продолжил укрепление, доллар упал на 91. Вариант поближе к 90 в начале весны остается базовым. Жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров — пока строго за нацвалюту.
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
https://1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, торги
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Торги
09:42 29.02.2024
 

Рост акций и рубля продолжается

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Индекс акций Мосбиржи прибавил еще 0,7%, на вечерке было 3230 п. Заминка на подъеме была недолгой, и рынок может двигаться дальше. По сути, санкционные страхи улеглись, состоялся выкуп глубокой просадки, причем быстро. В марте не исключаем обновления полугодовых максимумов у 3300 п. Факторы оптимизма — ожидания завершения подъема ставки ЦБ, дивиденды корпораций.
В лидерах акции ПИК (+6%) — несмотря на санкции США, бумаги переписали максимумы с февраля 2022 г. Бизнес внутри страны, и новые барьеры недружественных партнеров не страшат. Бумаги X5 Group обновили двухлетние пики на фоне ожиданий принудительной редомициляции корпорации. Не отстают и акции Магнита — ценовые максимумы аж с осени 2017 г. на фоне высоких дивидендных ожиданий.
В аутсайдерах оказались прежние лидеры — бумаги ЭсЭфАй. Ралли с начала года на фоне грядущего IPO дочки и уменьшения уставного капитала превышало уже 220%, и это был перебор. Перекупленность дала о себе знать, и вчера -15%.
Рубль ожидаемо продолжил укрепление, доллар упал на 91. Вариант поближе к 90 в начале весны остается базовым. Жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров — пока строго за нацвалюту.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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