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Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент после слов о России
Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент после слов о России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент после слов о России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал парламент страны объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:01+0300
2024-02-29T10:01+0300
2024-02-29T10:01+0300
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 29 фев - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал парламент страны объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о вероятности отправки войск на Украину.Филлипо заявил, что Макрон "хочет втянуть Францию в войну", рискует развязать Третью мировую, он безумен, продался, ненавидит Францию и его нужно остановить."Национальная петиция к парламентариям, чтобы они наконец начали действовать! Статья 35 конституции, чтобы потребовать голосования по вопросу войны, и статья 68: его импичмент!", — написал политик на своей странице в соцсети X и добавил ссылку на петицию, размещенную на сайте "Патриотов".Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий. Зеленский заявил, что обсудит с Макроном данную инициативу в середине марта, когда тот посетит Украину.
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франция, эммануэль макрон, третья мировая война
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, третья мировая война
Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент после слов о России
Политик Филиппо потребовал от парламента Франции объявить Макрону импичмент
ПАРИЖ, 29 фев - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал парламент страны объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о вероятности отправки войск на Украину.
Филлипо заявил, что Макрон "хочет втянуть Францию в войну", рискует развязать Третью мировую, он безумен, продался, ненавидит Францию и его нужно остановить.
"Национальная петиция к парламентариям, чтобы они наконец начали действовать! Статья 35 конституции, чтобы потребовать голосования по вопросу войны, и статья 68: его импичмент!", — написал политик на своей странице в соцсети X и добавил ссылку на петицию, размещенную на сайте "Патриотов".
Названа черта характера, которая объединяет Макрона и Зеленского
Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий. Зеленский заявил, что обсудит с Макроном данную инициативу в середине марта, когда тот посетит Украину.