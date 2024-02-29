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Чистая прибыль "Мегафона" в 2023 году выросла на 43,2 процента

Чистая прибыль "Мегафона" в 2023 году выросла на 43,2 процента - 29.02.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Мегафона" в 2023 году выросла на 43,2 процента

Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в прошлом году выросла по сравнению с 2022 годом на 43,2%, до 39,98 миллиарда рублей, сообщила компания. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T10:04+0300

2024-02-29T10:04+0300

2024-02-29T10:04+0300

мегафон

чистая прибыль

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО в прошлом году выросла по сравнению с 2022 годом на 43,2%, до 39,98 миллиарда рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль: 2023 год - 39 982 миллиардов рублей, 2022 - 27 911 миллиардов рублей, 2023/2022 - 43,2%", - написано в сообщении. Общая выручка оператора за год выросла на 11,4% и составила 444 миллиарда рублей. При этом сервисная выручка увеличилась на 10,6%, до 375,9 миллиарда рублей, а выручка от продаж абонентского оборудования - на 15,7%, до 68,1 миллиарда. Отмечается, что рост розничных и оптовых продаж абонентского оборудования связан с расширением ассортимента и выводом на рынок собственной торговой марки телефонов и аксессуаров. Также по результатам года показатель OIBDA вырос на 13%, достигнув 181,2 миллиарда рублей. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 процентного пункта, до 40,82%. По словам компании, капитальные затраты (CAPEX) выросли на 61,3%, до 101,1 миллиарда рублей. "Основное влияние на этот показатель оказала сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 миллиардов рублей", - пояснил оператор. В свою очередь абонентская база компании в России в 2023 году увеличилась на 1,9% и составила 76,7 миллиона человек.

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мегафон, чистая прибыль