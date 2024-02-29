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Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля
Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля - 29.02.2024, ПРАЙМ
Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля
Рубль перешел к росту на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, следует из данных торговой площадки. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:07+0300
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, следует из данных торговой площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 21 копейку до 90,94 рубля, юань – на 2 копейки, до 12,58 рубля, евро теряет 35 копеек, до 98,64 рубля.С утра доллар максимально прибавлял до 91,45 рубля, юань – до 12,64 рубля.
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курс доллара, мосбиржа
Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, следует из данных торговой площадки.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 21 копейку до 90,94 рубля, юань – на 2 копейки, до 12,58 рубля, евро теряет 35 копеек, до 98,64 рубля.
Уход от доллара поддержали в БРИКС, отметили в Минфин
С утра доллар максимально прибавлял до 91,45 рубля, юань – до 12,64 рубля.