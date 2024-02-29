https://1prime.ru/20240229/845705911.html

Названы любимые сказочные антигерои среди россиян

Названы любимые сказочные антигерои среди россиян - 29.02.2024, ПРАЙМ

Названы любимые сказочные антигерои среди россиян

Любимыми антигероями из русских сказок среди россиян являются Баба Яга и Кощей Бессмертный, показало исследование образовательной платформы Skillbox и сервиса... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T10:30+0300

2024-02-29T10:30+0300

2024-02-29T10:40+0300

россияне

сказка

https://1prime.ru/img/84148/40/841484079_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_2daf0f439653c9d4b8385d475d7cc975.jpg

МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Любимыми антигероями из русских сказок среди россиян являются Баба Яга и Кощей Бессмертный, показало исследование образовательной платформы Skillbox и сервиса онлайн-опросов Anketolog, имеющееся в распоряжении у РИА Новости."Самыми популярными антигероями стали: Баба-Яга (31%), Кощей Бессмертный (18%), Домовой (13%), Змей Горыныч (12%) и Лиса из "Колобка" (8%), — говорится в материалах исследования, проведенных ко Дню Кощея Бессмертного, который отмечается 29 февраля.При этом Кощей занял первое место и среди отталкивающих персонажей, набрав наибольшее количество голосов (26%), на втором месте — Соловей-Разбойник (23%), а у каждого десятого россиянина (10%) это Водяной", — говорится в исследовании.В число положительных героев вошли Илья Муромец, Иван Царевич, Василиса Премудрая, солдат из "Каши из топора" и Морозко. Отмечается, что россияне хотят быть похожими на Василису Премудрую, Илья Муромца и Елену Прекрасную.Согласно исследованию, больше всего россияне желают иметь такие волшебные предметы, как щука, исполняющая желания, шапка-невидимка и скатерть-самобранка."В топ-5 любимых русских сказок россиян вошли: "Морозко" (17%), "Колобок" (10%), "По щучьему велению" (10%), "Каша из топора" (7%), "Царевна лягушка" (7%). Подавляющее большинство россиян (95%) любят сказки с позитивной концовкой, когда главные герои обретают счастье. Более половины россиян (53%) знакомились со сказками из рассказов родителей, бабушек и дедушек, в то время как более трети соотечественников (39%) из книжек и мультфильмов", — отметили аналитики.Исследование также показало, что каждому третьем россиянину в сказках нравятся чудеса и волшебство, а каждому четвертому — народная мудрость и жизненные уроки. Пятой части респондентов нравится торжество добра над злом."Большинство россиян (73%) считают, что детям сегодня нужно знать русские народные сказки, так как они прививают правильные моральные ценности. Большая доля россиян (40%) нейтрально относятся к современным творческим интерпретациям, а 38% отмечают, что сюжеты древности важно адаптировать под современность", — говорится в исследовании.

https://1prime.ru/20240226/843160834.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россияне, сказка