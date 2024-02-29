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Названы любимые сказочные антигерои среди россиян - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Названы любимые сказочные антигерои среди россиян
Названы любимые сказочные антигерои среди россиян - 29.02.2024, ПРАЙМ
Названы любимые сказочные антигерои среди россиян
Любимыми антигероями из русских сказок среди россиян являются Баба Яга и Кощей Бессмертный, показало исследование образовательной платформы Skillbox и сервиса... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:30+0300
2024-02-29T10:40+0300
россияне
сказка
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Любимыми антигероями из русских сказок среди россиян являются Баба Яга и Кощей Бессмертный, показало исследование образовательной платформы Skillbox и сервиса онлайн-опросов Anketolog, имеющееся в распоряжении у РИА Новости."Самыми популярными антигероями стали: Баба-Яга (31%), Кощей Бессмертный (18%), Домовой (13%), Змей Горыныч (12%) и Лиса из "Колобка" (8%), — говорится в материалах исследования, проведенных ко Дню Кощея Бессмертного, который отмечается 29 февраля.При этом Кощей занял первое место и среди отталкивающих персонажей, набрав наибольшее количество голосов (26%), на втором месте — Соловей-Разбойник (23%), а у каждого десятого россиянина (10%) это Водяной", — говорится в исследовании.В число положительных героев вошли Илья Муромец, Иван Царевич, Василиса Премудрая, солдат из "Каши из топора" и Морозко. Отмечается, что россияне хотят быть похожими на Василису Премудрую, Илья Муромца и Елену Прекрасную.Согласно исследованию, больше всего россияне желают иметь такие волшебные предметы, как щука, исполняющая желания, шапка-невидимка и скатерть-самобранка."В топ-5 любимых русских сказок россиян вошли: "Морозко" (17%), "Колобок" (10%), "По щучьему велению" (10%), "Каша из топора" (7%), "Царевна лягушка" (7%). Подавляющее большинство россиян (95%) любят сказки с позитивной концовкой, когда главные герои обретают счастье. Более половины россиян (53%) знакомились со сказками из рассказов родителей, бабушек и дедушек, в то время как более трети соотечественников (39%) из книжек и мультфильмов", — отметили аналитики.Исследование также показало, что каждому третьем россиянину в сказках нравятся чудеса и волшебство, а каждому четвертому — народная мудрость и жизненные уроки. Пятой части респондентов нравится торжество добра над злом."Большинство россиян (73%) считают, что детям сегодня нужно знать русские народные сказки, так как они прививают правильные моральные ценности. Большая доля россиян (40%) нейтрально относятся к современным творческим интерпретациям, а 38% отмечают, что сюжеты древности важно адаптировать под современность", — говорится в исследовании.
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россияне, сказка
россияне, сказка
10:30 29.02.2024 (обновлено: 10:40 29.02.2024)
 
Названы любимые сказочные антигерои среди россиян

Исследование: Баба Яга и Кощей Бессмертный стали любимыми сказочными антигероями у россиян

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтеллажи с учебной литературой
Стеллажи с учебной литературой - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Любимыми антигероями из русских сказок среди россиян являются Баба Яга и Кощей Бессмертный, показало исследование образовательной платформы Skillbox и сервиса онлайн-опросов Anketolog, имеющееся в распоряжении у РИА Новости.
"Самыми популярными антигероями стали: Баба-Яга (31%), Кощей Бессмертный (18%), Домовой (13%), Змей Горыныч (12%) и Лиса из "Колобка" (8%), — говорится в материалах исследования, проведенных ко Дню Кощея Бессмертного, который отмечается 29 февраля.
При этом Кощей занял первое место и среди отталкивающих персонажей, набрав наибольшее количество голосов (26%), на втором месте — Соловей-Разбойник (23%), а у каждого десятого россиянина (10%) это Водяной", — говорится в исследовании.
В число положительных героев вошли Илья Муромец, Иван Царевич, Василиса Премудрая, солдат из "Каши из топора" и Морозко. Отмечается, что россияне хотят быть похожими на Василису Премудрую, Илья Муромца и Елену Прекрасную.
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Согласно исследованию, больше всего россияне желают иметь такие волшебные предметы, как щука, исполняющая желания, шапка-невидимка и скатерть-самобранка.
"В топ-5 любимых русских сказок россиян вошли: "Морозко" (17%), "Колобок" (10%), "По щучьему велению" (10%), "Каша из топора" (7%), "Царевна лягушка" (7%). Подавляющее большинство россиян (95%) любят сказки с позитивной концовкой, когда главные герои обретают счастье. Более половины россиян (53%) знакомились со сказками из рассказов родителей, бабушек и дедушек, в то время как более трети соотечественников (39%) из книжек и мультфильмов", — отметили аналитики.
Исследование также показало, что каждому третьем россиянину в сказках нравятся чудеса и волшебство, а каждому четвертому — народная мудрость и жизненные уроки. Пятой части респондентов нравится торжество добра над злом.
"Большинство россиян (73%) считают, что детям сегодня нужно знать русские народные сказки, так как они прививают правильные моральные ценности. Большая доля россиян (40%) нейтрально относятся к современным творческим интерпретациям, а 38% отмечают, что сюжеты древности важно адаптировать под современность", — говорится в исследовании.
 
россиянесказка
 
 
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