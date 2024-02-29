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Два миллионера отказались от гражданства России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Два миллионера отказались от гражданства России
Два миллионера отказались от гражданства России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Два миллионера отказались от гражданства России
Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First, бывшие участники списка Forbes Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T10:51+0300
2024-02-29T10:51+0300
forbes
бизнес
российское гражданство
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First, бывшие участники списка Forbes Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Об этом сообщает журнал со ссылкой на знакомого миллионеров."Создатели Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России", отказались от гражданства Российской Федерации", - рассказал собеседник Forbes.По его словам, предприниматели прошли эту процедуру в посольстве России в Республике Кипр, у них осталось только киприотское гражданство.Как отмечает издание, Баронов инициировал выход из российского гражданства в апреле прошлого года, процедура завершилась в декабре. Тимашев, по данным журнала, вышел из гражданства РФ в январе 2024 года.
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forbes, бизнес, российское гражданство
Forbes, Бизнес, российское гражданство
10:51 29.02.2024
 
Два миллионера отказались от гражданства России

Forbes: двое россиян из топ-200 России отказались от гражданства

© РИА НовостиГлавная страница сайта Forbes.ru на экране монитора
Главная страница сайта Forbes.ru на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First, бывшие участники списка Forbes Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Об этом сообщает журнал со ссылкой на знакомого миллионеров.
"Создатели Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России", отказались от гражданства Российской Федерации", - рассказал собеседник Forbes.
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По его словам, предприниматели прошли эту процедуру в посольстве России в Республике Кипр, у них осталось только киприотское гражданство.
Как отмечает издание, Баронов инициировал выход из российского гражданства в апреле прошлого года, процедура завершилась в декабре. Тимашев, по данным журнала, вышел из гражданства РФ в январе 2024 года.
 
ForbesБизнесроссийское гражданство
 
 
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