https://1prime.ru/20240229/845706932.html

Два миллионера отказались от гражданства России

Два миллионера отказались от гражданства России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Два миллионера отказались от гражданства России

Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First, бывшие участники списка Forbes Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T10:51+0300

2024-02-29T10:51+0300

2024-02-29T10:51+0300

forbes

бизнес

российское гражданство

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First, бывшие участники списка Forbes Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Об этом сообщает журнал со ссылкой на знакомого миллионеров."Создатели Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России", отказались от гражданства Российской Федерации", - рассказал собеседник Forbes.По его словам, предприниматели прошли эту процедуру в посольстве России в Республике Кипр, у них осталось только киприотское гражданство.Как отмечает издание, Баронов инициировал выход из российского гражданства в апреле прошлого года, процедура завершилась в декабре. Тимашев, по данным журнала, вышел из гражданства РФ в январе 2024 года.

https://1prime.ru/20240222/843138203.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

forbes, бизнес, российское гражданство