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Бывшая "дочка" ВТБ в Европе потребовала возврата дивидендов - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Бывшая "дочка" ВТБ в Европе потребовала возврата дивидендов
Бывшая "дочка" ВТБ в Европе потребовала возврата дивидендов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Бывшая "дочка" ВТБ в Европе потребовала возврата дивидендов
ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE (ранее дочернее подразделение ВТБ в Европе VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка права... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:03+0300
2024-02-29T11:03+0300
втб
европа
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE (ранее дочернее подразделение ВТБ в Европе VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка права владения своей европейской "дочкой", в числе которых требование вернуть дивиденды с 2013 года в размере свыше 433,8 миллиона евро в срок до 29 февраля, сообщила пресс-служба российской кредитной организации. "ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE (ранее VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской "дочкой". Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично", - говорится в сообщении. В сообщении указывается, что в 2022 году ВТБ незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами. "Теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 миллиона евро в срок до 29 февраля 2024 года", - сказано там. В ВТБ считают, что немецкая сторона в попытке лишить банк законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении им требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году. "Мы знаем педантичность немцев и не верим, что у них такая короткая память: за много лет право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов", - заключили в банке. В апреле 2022 года после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.
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втб, европа, дивиденды
ВТБ, ЕВРОПА, дивиденды
11:03 29.02.2024
 
Бывшая "дочка" ВТБ в Европе потребовала возврата дивидендов

Бывшая "дочка" ВТБ в Европе требует возврата 433,8 миллиона евро дивидендов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE (ранее дочернее подразделение ВТБ в Европе VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка права владения своей европейской "дочкой", в числе которых требование вернуть дивиденды с 2013 года в размере свыше 433,8 миллиона евро в срок до 29 февраля, сообщила пресс-служба российской кредитной организации.
"ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE (ранее VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской "дочкой". Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично", - говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что в 2022 году ВТБ незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами. "Теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 миллиона евро в срок до 29 февраля 2024 года", - сказано там.
В ВТБ считают, что немецкая сторона в попытке лишить банк законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении им требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году.
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"Мы знаем педантичность немцев и не верим, что у них такая короткая память: за много лет право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов", - заключили в банке.
В апреле 2022 года после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.
 
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