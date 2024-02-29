https://1prime.ru/20240229/845708180.html

Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года

Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года - 29.02.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в прошлом году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDА за отчетный период сократился на 0,5%, до... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T11:06+0300

2024-02-29T11:06+0300

2024-02-29T11:13+0300

интер рао

чистая прибыль

мсфо

https://1prime.ru/img/83006/83/830068388_0:1018:1365:1786_1920x0_80_0_0_1a0b968cd51ee8bbfd4b3d5cc66de217.jpg

МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в прошлом году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDА за отчетный период сократился на 0,5%, до 182,4 миллиарда, сообщила компания."Чистая прибыль за 2023 год составила 135,9 миллиарда рублей, увеличившись на 18,5 миллиарда рублей (15,7%) по сравнению c результатами 2022 года", - говорится в релизе компании."Показатель операционной доходности EBITDA составил 182,4 миллиарда рублей, снизившись на 0,5% по сравнению с результатом 2022 года, который составлял 183,3 миллиарда рублей", - отмечается в релизе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

интер рао, чистая прибыль, мсфо