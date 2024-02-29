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Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в прошлом году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDА за отчетный период сократился на 0,5%, до... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:06+0300
2024-02-29T11:13+0300
интер рао
чистая прибыль
мсфо
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в прошлом году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDА за отчетный период сократился на 0,5%, до 182,4 миллиарда, сообщила компания."Чистая прибыль за 2023 год составила 135,9 миллиарда рублей, увеличившись на 18,5 миллиарда рублей (15,7%) по сравнению c результатами 2022 года", - говорится в релизе компании."Показатель операционной доходности EBITDA составил 182,4 миллиарда рублей, снизившись на 0,5% по сравнению с результатом 2022 года, который составлял 183,3 миллиарда рублей", - отмечается в релизе.
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интер рао, чистая прибыль, мсфо
Интер РАО, чистая прибыль, МСФО
11:06 29.02.2024 (обновлено: 11:13 29.02.2024)
 
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2023 году достигла 135,9 миллиарда рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк%"Интер РАО"
%Интер РАО - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в прошлом году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDА за отчетный период сократился на 0,5%, до 182,4 миллиарда, сообщила компания.
"Чистая прибыль за 2023 год составила 135,9 миллиарда рублей, увеличившись на 18,5 миллиарда рублей (15,7%) по сравнению c результатами 2022 года", - говорится в релизе компании.
"Показатель операционной доходности EBITDA составил 182,4 миллиарда рублей, снизившись на 0,5% по сравнению с результатом 2022 года, который составлял 183,3 миллиарда рублей", - отмечается в релизе.
 
Интер РАОчистая прибыльМСФО
 
 
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