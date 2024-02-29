https://1prime.ru/20240229/845708180.html
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в прошлом году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDА за отчетный период сократился на 0,5%, до... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:06+0300
2024-02-29T11:06+0300
2024-02-29T11:13+0300
интер рао
чистая прибыль
мсфо
https://1prime.ru/img/83006/83/830068388_0:1018:1365:1786_1920x0_80_0_0_1a0b968cd51ee8bbfd4b3d5cc66de217.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в прошлом году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDА за отчетный период сократился на 0,5%, до 182,4 миллиарда, сообщила компания."Чистая прибыль за 2023 год составила 135,9 миллиарда рублей, увеличившись на 18,5 миллиарда рублей (15,7%) по сравнению c результатами 2022 года", - говорится в релизе компании."Показатель операционной доходности EBITDA составил 182,4 миллиарда рублей, снизившись на 0,5% по сравнению с результатом 2022 года, который составлял 183,3 миллиарда рублей", - отмечается в релизе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83006/83/830068388_0:890:1365:1914_1920x0_80_0_0_6c5e1122dab10d5c64f37c20ccddecaf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интер рао, чистая прибыль, мсфо
Интер РАО, чистая прибыль, МСФО
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла по итогам 2023 года
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2023 году достигла 135,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в прошлом году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDА за отчетный период сократился на 0,5%, до 182,4 миллиарда, сообщила компания.
"Чистая прибыль за 2023 год составила 135,9 миллиарда рублей, увеличившись на 18,5 миллиарда рублей (15,7%) по сравнению c результатами 2022 года", - говорится в релизе компании.
"Показатель операционной доходности EBITDA составил 182,4 миллиарда рублей, снизившись на 0,5% по сравнению с результатом 2022 года, который составлял 183,3 миллиарда рублей", - отмечается в релизе.