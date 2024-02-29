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Милей назвал условие, при котором реформы вызовут волнения в Аргентине

Милей назвал условие, при котором реформы вызовут волнения в Аргентине - 29.02.2024, ПРАЙМ

Милей назвал условие, при котором реформы вызовут волнения в Аргентине

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что шансы на массовые социальные волнения в стране из-за проводимых его правительством реформ "равны нулю", такую... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T11:11+0300

2024-02-29T11:11+0300

2024-02-29T11:11+0300

аргентина

хавьер милей

экономика

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что шансы на массовые социальные волнения в стране из-за проводимых его правительством реформ "равны нулю", такую ситуацию, по его словам, может вызвать только "политически мотивированное событие" или "участие иностранных агентов"."Шансы на социальные волнения нулевые, если только не будет политически мотивированного события или (участия) иностранных агентов", - заявил Милей в интервью газете Financial Times.По утверждению Милея, на недавних протестах в стране под видом фотографов присутствовали активисты из Венесуэлы и Кубы. Он заявил, что "левые правительства работают вместе", пытаясь вмешаться в процессы в других странах, "кто не такие, как они".Как пишет издание, президент Аргентины заявил, что не боится массовых беспорядков подобных тем, которые произошли в Чили в 2019 году и парализовали страну на несколько месяцев. Многочисленные и порой жестокие протесты в Чили нанесли экономике и инфраструктуре страны значительный ущерб. Жители выступали за обеспечение достойного бесплатного образования и здравоохранения, а также против невысоких зарплат и роста тарифов.В декабре Милей, только вступивший в должность президента, подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

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аргентина, хавьер милей, экономика