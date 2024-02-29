https://1prime.ru/20240229/845710815.html

Послание Путина покажут в кинотеатрах. Везде наблюдается высокий спрос

Послание Путина покажут в кинотеатрах. Везде наблюдается высокий спрос - 29.02.2024, ПРАЙМ

Послание Путина покажут в кинотеатрах. Везде наблюдается высокий спрос

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут в российских кинотеатрах. Зрители смогут попасть на показ бесплатно при наличии... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T11:28+0300

2024-02-29T11:28+0300

2024-02-29T11:29+0300

польша

россия

послание федеральному собранию

владимир путин

кинотеатры

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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут в российских кинотеатрах. Зрители смогут попасть на показ бесплатно при наличии свободных мест, и спрос везде высокий, отмечается в материале, пишет польское издание Interia.Как сообщается, что послание российского лидера будет показано в кинотеатрах 17 городов страны, вход на показ - бесплатный.Послание будет транслировать сеть кинотеатров Cinema 5, говорится в статье, после чего авторы цитируют сообщение РИА Новости: "Представитель сети считает важным, чтобы тезисы, представленные президентом, услышали как можно больше людей. Спрос на показ высокий".Также в статье со ссылкой на российское информагентство рассказывается о введенных ограничениях для зрителей. В кинозал можно будет взять с собой карманные зажигалки, лекарства в заводской упаковке и небольшие плакаты. Запрещено приносить еду, вейпы, домашних животных, а также, разумеется, оружие, пиротехнику, бронежилеты или алкоголь. Кроме того, запрещены флаги и баннеры. Исключение составят только небольшие плакаты формата А4.Согласно Конституции, президент выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно. В послании глава государства информирует о ситуации в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. В 2023 году первое с начала специальной военной операции на Украине выступление президента перед Федеральным собранием длилось около двух часов и стало одним из наиболее продолжительных перед палатами парламента в истории.В прошлогодней речи Путин неоднократно критиковал и обвинял страны Запада, также объявил, что Российская Федерация приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях."Абсолютно все, что он говорил, нельзя назвать сенсацией, но это не значит, что не упоминались важные вещи. С точки зрения договоров о разоружении важна односторонняя приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это важный элемент выступления", — заявила польскому изданию аналитик по вопросам России из Польского института международных отношений Анна Мария Дынер.

https://1prime.ru/20240220/843123046.html

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польша, россия, послание федеральному собранию, владимир путин, кинотеатры