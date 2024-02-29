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Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России
Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России
Слова об отсутствии у Финляндии запрета на применение оружия против России разочаровывает и удивляет, заявил в кулуарах Гостиного двора зампредседателя Совета... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:39+0300
2024-02-29T11:39+0300
2024-02-29T11:39+0300
константин косачев
россия
финляндия
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Слова об отсутствии у Финляндии запрета на применение оружия против России разочаровывает и удивляет, заявил в кулуарах Гостиного двора зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Хельсинки не запрещали Киеву применять переданное оружие для ударов по территории России."Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идет вразрез не только с традиционной "миролюбивой" политикой Финляндии, хотя она и вступила в северо-атлантический альянс, но она идет в разрез с не менее известными другими членами альянса, которые, по-моему, никто и никогда не признавался, что оружие будет использоваться в отношении территории Российской Федерации", - сказал Косачев.По его словам, вооружения, поставляемые Украине, используются в отношении российской территории, однако западные страны делают вид, что "никто не несет за это прямой ответственности".
https://1prime.ru/20240229/ukraine-845706361.html
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константин косачев, россия, финляндия
Константин Косачев, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России
Косачев: заявление об отсутствии у Финляндии запрета бить по России удивляет
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Слова об отсутствии у Финляндии запрета на применение оружия против России разочаровывает и удивляет, заявил в кулуарах Гостиного двора зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Хельсинки не запрещали Киеву применять переданное оружие для ударов по территории России.
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"Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идет вразрез не только с традиционной "миролюбивой" политикой Финляндии, хотя она и вступила в северо-атлантический альянс, но она идет в разрез с не менее известными другими членами альянса, которые, по-моему, никто и никогда не признавался, что оружие будет использоваться в отношении территории Российской Федерации", - сказал Косачев.
По его словам, вооружения, поставляемые Украине, используются в отношении российской территории, однако западные страны делают вид, что "никто не несет за это прямой ответственности".