https://1prime.ru/20240229/845711598.html

Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России

Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России

Слова об отсутствии у Финляндии запрета на применение оружия против России разочаровывает и удивляет, заявил в кулуарах Гостиного двора зампредседателя Совета... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T11:39+0300

2024-02-29T11:39+0300

2024-02-29T11:39+0300

константин косачев

россия

финляндия

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Слова об отсутствии у Финляндии запрета на применение оружия против России разочаровывает и удивляет, заявил в кулуарах Гостиного двора зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Хельсинки не запрещали Киеву применять переданное оружие для ударов по территории России."Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идет вразрез не только с традиционной "миролюбивой" политикой Финляндии, хотя она и вступила в северо-атлантический альянс, но она идет в разрез с не менее известными другими членами альянса, которые, по-моему, никто и никогда не признавался, что оружие будет использоваться в отношении территории Российской Федерации", - сказал Косачев.По его словам, вооружения, поставляемые Украине, используются в отношении российской территории, однако западные страны делают вид, что "никто не несет за это прямой ответственности".

https://1prime.ru/20240229/ukraine-845706361.html

финляндия

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константин косачев, россия, финляндия