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Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России
Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России
Слова об отсутствии у Финляндии запрета на применение оружия против России разочаровывает и удивляет, заявил в кулуарах Гостиного двора зампредседателя Совета... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:39+0300
2024-02-29T11:39+0300
константин косачев
россия
финляндия
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Слова об отсутствии у Финляндии запрета на применение оружия против России разочаровывает и удивляет, заявил в кулуарах Гостиного двора зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Хельсинки не запрещали Киеву применять переданное оружие для ударов по территории России."Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идет вразрез не только с традиционной "миролюбивой" политикой Финляндии, хотя она и вступила в северо-атлантический альянс, но она идет в разрез с не менее известными другими членами альянса, которые, по-моему, никто и никогда не признавался, что оружие будет использоваться в отношении территории Российской Федерации", - сказал Косачев.По его словам, вооружения, поставляемые Украине, используются в отношении российской территории, однако западные страны делают вид, что "никто не несет за это прямой ответственности".
https://1prime.ru/20240229/ukraine-845706361.html
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константин косачев, россия, финляндия
Константин Косачев, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
11:39 29.02.2024
 
Косачев высказался об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России

Косачев: заявление об отсутствии у Финляндии запрета бить по России удивляет

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВторой съезд международного движения русофилов в Москве
Второй съезд международного движения русофилов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Слова об отсутствии у Финляндии запрета на применение оружия против России разочаровывает и удивляет, заявил в кулуарах Гостиного двора зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Хельсинки не запрещали Киеву применять переданное оружие для ударов по территории России.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
СМИ раскрыли, что ВС России уничтожили на Украине
10:44
"Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идет вразрез не только с традиционной "миролюбивой" политикой Финляндии, хотя она и вступила в северо-атлантический альянс, но она идет в разрез с не менее известными другими членами альянса, которые, по-моему, никто и никогда не признавался, что оружие будет использоваться в отношении территории Российской Федерации", - сказал Косачев.
По его словам, вооружения, поставляемые Украине, используются в отношении российской территории, однако западные страны делают вид, что "никто не несет за это прямой ответственности".
 
Константин КосачевРОССИЯФИНЛЯНДИЯ
 
 
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