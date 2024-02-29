https://1prime.ru/20240229/845711814.html
Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному собранию
Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному собранию - 29.02.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию содержит важные для истории страны решения и проекты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T11:47+0300
2024-02-29T11:47+0300
2024-02-29T12:18+0300
владимир путин
послание путина федеральному собранию
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию содержит важные для истории страны решения и проекты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" в кулуарах Гостиного двора перед посланием."Вы имеете в виду важные для истории нашей страны (поручения — ред.)? Однозначно, будут. В любом послании президента есть важные для истории нашей страны решения, инициативы и озвученные проекты. Так будет и на этот раз", — сказал Песков.Он добавил, что в послании будут озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, при этом не став уточнять конкретные данные.Песков также сообщил, что часть слов в послании будет адресована Западу, но акцент президент РФ сделает на вопросах суверенизации страны."Если вы меня спрашиваете, будет ли большая часть предназначена для слушателей в зарубежных странах — нет. Нет, она будет, безусловно, но для президента главное — наша страна. Для президента главное продолжение суверенизации нашей страны и именно на этом, на суверенизации в самых различных областях будет сделан акцент", — пояснил он.По словам Пескова, правительство РФ, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализирует текст сам президент. Он добавил, что Путин лично работает над текстом послания. В процессе подготовки президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера — с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Песков подчеркнул, что Путин далек от популизма и никогда не сыпет пустыми обещаниями.Говоря о длительности послания, пресс-секретарь заявил, что в данном вопросе никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут, задача – изложить план действий.В полдень Путин огласит послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
https://1prime.ru/20240229/845710815.html
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владимир путин, послание путина федеральному собранию, дмитрий песков
Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, Дмитрий Песков
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию содержит важные для истории страны решения и проекты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" в кулуарах Гостиного двора перед посланием.
"Вы имеете в виду важные для истории нашей страны (поручения — ред.)? Однозначно, будут. В любом послании президента есть важные для истории нашей страны решения, инициативы и озвученные проекты. Так будет и на этот раз", — сказал Песков.
Он добавил, что в послании будут озвучены тезисы с более широким горизонтом планирования, чем 2030-й год, при этом не став уточнять конкретные данные.
Песков также сообщил, что часть слов в послании будет адресована Западу, но акцент президент РФ сделает на вопросах суверенизации страны.
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"Если вы меня спрашиваете, будет ли большая часть предназначена для слушателей в зарубежных странах — нет. Нет, она будет, безусловно, но для президента главное — наша страна. Для президента главное продолжение суверенизации нашей страны и именно на этом, на суверенизации в самых различных областях будет сделан акцент", — пояснил он.
По словам Пескова, правительство РФ, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализирует текст сам президент. Он добавил, что Путин лично работает над текстом послания. В процессе подготовки президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера — с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Песков подчеркнул, что Путин далек от популизма и никогда не сыпет пустыми обещаниями.
Говоря о длительности послания, пресс-секретарь заявил, что в данном вопросе никто не ориентируется на какое-то конкретное количество минут, задача – изложить план действий.
В полдень Путин огласит послание Федеральному собранию.
В соответствии с Конституцией РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.